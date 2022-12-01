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出席醫療科技展 蔡英文：加速醫療產業跨領域整合

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
蔡英文總統（右六）今天出席第六屆台灣醫療科技展開幕式，致詞表示台灣要加速醫療產業跨領域的整合，持續擴大台灣健康產業的優勢，為市場帶來更大的商機。記者林俊良／攝影
蔡英文總統（右六）今天出席第六屆台灣醫療科技展開幕式，致詞表示台灣要加速醫療產業跨領域的整合，持續擴大台灣健康產業的優勢，為市場帶來更大的商機。記者林俊良／攝影

蔡英文總統今天出席第六屆台灣醫療科技展開幕式，致詞時表示台灣的目標很明確，就是要加速醫療產業跨領域的整合，持續擴大台灣健康產業的優勢，不但為人民創造更多福祉也能為市場帶來更大的商機，這個目標很不容易達到，也需要業界、學界大家一起來努力完成。

2022台灣醫療科技展，1日起至4日在南港展覽1館1樓與4樓展出2,065個攤位，安排超過120場醫師現場開講及互動體驗活動，是今年度規模最大的健康派對，也是串聯大健康產業完整生態鏈的專業展。

今年的展出特色有：醫療體系規模再擴大，打造醫療科技示範應用場域；電子資通訊科技大廠齊聚，激盪跨領域醫療創新合作；指標外商企業與台灣醫療科技生態圈串聯合作；精準檢測與生技醫藥產業集合，部署精準醫學新世代；產學研醫公學協會攜手，引領跨界醫療創新趨勢。

2022台灣醫療科技展今天在南港展覽館登場，展出2,065個攤位，是今年度規模最大的健康派對，也是串聯大健康產業完整生態鏈的專業展，今年的展出特色有：醫療體系規模再擴大，打造醫療科技示範應用場域；電子資通訊科技大廠齊聚，激盪跨領域醫療創新合作。記者林俊良／攝影
2022台灣醫療科技展今天在南港展覽館登場，展出2,065個攤位，是今年度規模最大的健康派對，也是串聯大健康產業完整生態鏈的專業展，今年的展出特色有：醫療體系規模再擴大，打造醫療科技示範應用場域；電子資通訊科技大廠齊聚，激盪跨領域醫療創新合作。記者林俊良／攝影
蔡英文總統今天出席第六屆台灣醫療科技展開幕式，向與會人士揮手致意。記者林俊良／攝影
蔡英文總統今天出席第六屆台灣醫療科技展開幕式，向與會人士揮手致意。記者林俊良／攝影
2022台灣醫療科技展，1日起至4日在南港展覽1館1樓與4樓展出，今年的展出特色有：醫療體系規模再擴大，打造醫療科技示範應用場域。記者林俊良／攝影
2022台灣醫療科技展，1日起至4日在南港展覽1館1樓與4樓展出，今年的展出特色有：醫療體系規模再擴大，打造醫療科技示範應用場域。記者林俊良／攝影

蔡英文 生技 派對

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