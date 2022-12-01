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名人愛獻館拍賣起跑！蔡依林捐珍藏包 守護心智障礙家庭

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
第12屆「名人愛獻館」守護心智障礙童心寶貝獻愛活動公益今於yahoo拍賣開跑，包括小燕姐、Jolin蔡依林、黃韻玲、莎莎等15位藝人響應捐出21件包包。圖／第一社福基金會提供
第12屆「名人愛獻館」守護心智障礙童心寶貝獻愛活動公益今於yahoo拍賣開跑，包括小燕姐、Jolin蔡依林、黃韻玲、莎莎等15位藝人響應捐出21件包包。圖／第一社福基金會提供

第12屆「名人愛獻館」守護心智障礙童心寶貝獻愛活動公益今於yahoo拍賣開跑，包括小燕姐、Jolin蔡依林、黃韻玲、莎莎等15位藝人響應捐出21件包包。第一社福基金會表示，每年都要服務逾萬名對象複雜且多元的療育照護需求，需更努力籌集資源，邀請大眾一起行善，成為心智障礙家庭的後盾，將眾多包款標回家。

第一社福說，即將於展開世界巡迴演唱會的Jolin，已連續參加6屆名人愛獻館公益拍賣活動，這次捐出一個寶格麗蟒皮蛇鱗花紋包包，可手提、肩背，邀請大家一起為心智障礙者家庭貢獻一份力量;知名彩妝大師Kevin老師則捐出BALENCIAGA肩背包，凱文老師今年不僅實際響應捐包，更擔任名人愛獻館活動大使，呼籲社會大眾一起關愛童心寶貝，更希望能找到跟他一樣愛包的人，幫助第一社福的孩子們。

演藝圈大姊大小燕姐更一口氣捐出了MIU MIU、THE SANT、JeanPaulGAULTIER等6個知名時尚品牌的手提或側背包，並表示能夠分享是幸福的。

演藝工作滿檔的宋芸樺今年挑選了一個實用兼具功能的後背包，旅行、工作都很適合揹著外出。在旅遊節目表現亮眼的莎莎公主(鍾欣愉)也是多年來支持著名人愛獻館，捐出的ISSEY MIYAKE ME樹幹包是今年的新款限定花色，高敏敏營養師則是捐出Dior刺繡手提袋，是她慢跑或運動時的好夥伴，方便攜帶鑰匙、錢包、水瓶等隨身小物，希望下一個包包的主人 能帶著它繼續健康美美新生活。

而相當熱衷公益的陳珮騏，今年也捐了2個包包力挺第一社福，呼籲粉絲大家一起「愛接力，讓愛綿延」。全明星運動會田依甯今年捐出流蘇造型的側背包，潮流時尚的造型十分百搭，這個包包還是她的幸運包，曾揹著參加論文研討會順利得獎，希望有愛心的人也能得到這份小幸運。

第一社福執行長張菁倫表示，扶持憨兒的每一哩服務路充滿了挑戰，但集結眾人之愛，以專業和熱忱，就能翻轉許多孩子的生命及家庭。第12屆「名人愛獻館」公益競標活動以支持心智障礙者全方位服務出發，共獲得15位藝人朋友捐贈珍藏包包響應，邀請大眾與群星們一起挺第一社福的服務。也歡迎民眾直接捐款支持。

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