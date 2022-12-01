高鐵Ｘ卡娜赫拉聯名款推新品 限量彩繪列車模型今開賣

看準草莓季商機，台灣高鐵推出第四波「卡娜赫拉的小動物」聯名商品，其中包括「草莓牛奶棒」及「草莓蛋糕捲」等兩款聯名草莓點心，即日起在全台6500多家7-ELEVEN都買得到；此外，這次還推出有著「卡娜赫拉的小動物」外包裝的新款600ml瓶裝水等，總計4種新造型，可在量販通路（家樂福、愛買、大潤發）購買，不僅有單瓶，還提供箱購。

高鐵從2019年開始和「卡娜赫拉」合作推出聯名商品，至今已累計推出3、40款商品，每年營業額都超過千萬元。市場人士估計，「卡娜赫拉的小動物」至少為高鐵帶來逾五千萬元的收益。

高鐵表示，「草莓牛奶棒」每份售價35元，為暢銷品「牛奶我最棒」延伸，另添加台灣本土草莓果肉，淡雅草莓風味令人齒頰留香；「草莓蛋糕捲」每份售價39元，柔軟戚風蛋糕搭配草莓奶油霜及法國果泥草莓醬，滋味香甜造型可愛。兩款聯名點心在超過6500間7-ELEVEN門市均有販售，27日前搭配CITY CAFE中杯美式或拿鐵，還可享超值組合優惠55元。

高鐵也提到，聯名瓶裝水相當受歡迎，因此這次持續與台塩海洋鹼性離子水合作，推出600ml包裝，總計4種新造型，於量販通路販售；此外，PChome 24h購物及高鐵站內7-ELEVEN則提供420ml的聯名瓶裝水。

除了點心、瓶裝水外，高鐵這次也推出「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」彩繪列車模型。該款模型是依據2019年11月首發的彩繪列車設計，使用車號TR34的模型，於日本生產完成來台，限量300組，且每一個模型都有生產批號，搭配9款嚴選聯名商品組合，每組售價2萬5000元，今天下午2時起在東方模型店及PChome 24h購物正式開賣。

高鐵零售事業經理江碧珊表示，高鐵列車模型相當受鐵道迷歡迎，過去一推出往往幾分鐘內就銷售一空，這次是首次推出「卡娜赫拉」的彩繪列車模型，鐵道迷以及喜歡卡娜赫拉的小動物的民眾千萬不要錯過。