2022你的最愛歌曲是哪首？Apple Music「Replay」替你揭曉

歲末年終,專屬於你的串流音樂排行榜出爐了!Apple Music訂閱者可透過重新設計的「Replay」功能,一探究竟自己這一年來最喜愛的歌曲、藝人、專輯、音樂類型到底有哪些。

2022年的新功能包括更豐富的聆聽洞察資料,以及完全個人化的精彩集錦等新功能。使用者可以瞭解自己的最喜愛歌曲、最喜愛專輯、最喜愛藝人、最喜愛類型等項目。超級樂迷甚至可以查看自己是否名列最喜愛藝術家或類型的前100名聽眾。

即日起至12月31日前,Apple Music聽眾可以隨時前往music.apple.com/tw/replay查看專屬個人的Replay內容,登入Apple ID,只要符合足夠的播放次數和聆聽時間門檻條件,就可以播放精彩集錦,或滾動頁面以獲取更詳細的洞察資料,看看2023年開始之前自己的收聽模式是否發生變化,並在新的一年繼續收聽Apple Music累積聆聽資料。Replay的所有洞察資料都經過最佳化,讓使用者可以透過社交平台或任何訊息溝通平台與親友分享。

同時,Apple Music也揭曉其年終排行榜,聚焦2022年的熱門歌曲、熱門Shazam辨識歌曲、熱門健身歌曲和閱讀次數最多的歌詞。其中The Kid LAROI和Justin Bieber合作的作品〈STAY〉在2022年熱門歌曲榜單中排名第一,這首歌曲從2021年夏季發行以來從未跌出百大榜單、且曾在全球69個國家和地區登上Top 1,可說是眾望所歸。

閱讀次數最多歌詞排行榜的情況則是由迪士尼電影《魔法滿屋》原聲帶中充滿趣味的〈We Don’t Talk About Bruno〉位居第一,有趣的是,歌詞排行榜是最國際化的排行榜之一,100首歌曲中有29首是非英語語言。

Shazam辨識歌曲排行榜則由Elton John和Dua Lipa的〈Cold Heart (PNAU Remix)〉位居第一,這也是Elton John首度登上Shazam全球排行榜榜首,這首歌在17個國家的排行榜上排名第一,為2位歌手都創下紀錄,且2人都首次登上英國榜首。前5名還有Glass Animals的〈Heat Waves〉、Harry Styles的〈As It Was〉、Farruko的〈Pepas〉和 Acraze的〈Do It To It (feat. Cherish)〉。