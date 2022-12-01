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500趴2022／Gogoro SuperSport！引領未來電車樣貌

聯合報／ 記者張振群／台北即時報導
Gogoro於「500趴」活動現場展示品牌旗艦車款SuperSport！圖／Gogoro提供
Gogoro於「500趴」活動現場展示品牌旗艦車款SuperSport！圖／Gogoro提供

揮別疫情低潮，第三屆大型戶外派對「500趴」於歲末壓軸登場。今年以永續綠生活為主題，在「500％ 永續綠生活 Go Green，Go Aciton！」倡議之下，與台灣最熱銷電動機車品牌Gogoro的理念完美契合。為讓現場質感青年進一步了解電能二輪移動載具的科技實力，Gogoro於現場展示全新旗艦車款SuperSport！

Gogoro透過不斷創新使智慧電車達到前所未見的高度，旗艦車款SuperSport更是一台能重新定義運動車款的標竿作品。搭載品牌獨家研發的SS智駕電控核心，以高效核心運算能力提供精準操控、動力零時滯以及安全瞬時的反應，並且還擁有TCS循跡防滑系統、定速巡航模式、遠端連網服務等先進技術。

Gogoro SuperSport搭載G2.2鋁合金水冷永磁同步馬達，可爆發7.6kW的高效電驅動力表現，結合Gates高張力碳纖維複合皮帶，賦予加速直覺線性、鋭速零頓挫等優異表現；制動方面Gogoro SuperSport配有BOSCH ABS 10雙迴路煞車系統，以及連動對向四活塞煞車卡鉗，能在動、靜之間精準掌握在手。

從早到晚都精彩可期的「500趴」，夜間時還能趁機欣賞Gogoro SuperSport的Class D LED汽車級頭燈，在照射角度擴大2倍、最大亮度提升3倍之下使攤位無比閃亮。同時，現場螢幕也會透過Mini site直接和消費者互動，倘若有更多需求也能馬上到網站查詢，或者直接到最近門市洽詢，立即理解未來電車的樣貌。

品牌 疫情

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