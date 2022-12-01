異國藝術開創多元文化視野 台南新營新藝廊將開幕

移居台南已取得台灣身分的荷蘭畫家帕斯卡與文學博士妻子楊雅雯，在新營高工旁巷子開設「虫二藝術」藝廊，12月4日將開幕，首展推出帕斯卡「旦暮遇之」個展，展出29幅大小作品，尺寸多元涵蓋24公分至216公分，讓不少藝文愛好者相當期待。

帕斯卡1979年出生於荷蘭多德雷赫特，獲荷蘭格羅寧根漢斯科技應用大學藝術與法學雙學位，三次獲得荷蘭國家藝術基金會BKVB獎金，更於2007年榮獲荷蘭藝術最高獎皇家藝術獎及荷蘭外交部獎金，應邀參加埃及開羅雙年展。

他曾在多國舉辦數十場個展，作品受到歐美各機構與收藏家典藏，並多次於阿姆斯特丹、鹿特丹、北方等藝術節展出。2016年，帕斯卡移居台南，2020年獲台灣文化部高專人才推薦成為台灣人。

帕斯卡與妻子楊雅雯在新營成立了帕斯卡藝術工坊，多年來致力於藝術與英語教育；近期開設了專業的藝廊「虫二藝術」，取名自乾隆「風月無邊」之典，期許為台南民眾帶來國際化藝術視野，與更多藝術收藏的選項，未來也歡迎藝術同好來交流。