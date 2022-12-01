快訊

醫師娘崩潰！已婚護理師產醫師子 等3年拿不到名分逼休元配

冷空氣發威！基隆僅15.5度 周六轉晴 下周變天時間曝光

【早晨財經速讀】台積電ADR漲4.6% 經濟壞消息還股市好消息？

異國藝術開創多元文化視野 台南新營新藝廊將開幕

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
荷蘭畫家帕斯卡（右）與妻子楊雅雯（中）與寶貝兒子定居台南新營，籌設的藝廊將開幕。圖 ／讀者提供
荷蘭畫家帕斯卡（右）與妻子楊雅雯（中）與寶貝兒子定居台南新營，籌設的藝廊將開幕。圖 ／讀者提供

移居台南已取得台灣身分的荷蘭畫家帕斯卡與文學博士妻子楊雅雯，在新營高工旁巷子開設「虫二藝術」藝廊，12月4日將開幕，首展推出帕斯卡「旦暮遇之」個展，展出29幅大小作品，尺寸多元涵蓋24公分至216公分，讓不少藝文愛好者相當期待。

帕斯卡1979年出生於荷蘭多德雷赫特，獲荷蘭格羅寧根漢斯科技應用大學藝術與法學雙學位，三次獲得荷蘭國家藝術基金會BKVB獎金，更於2007年榮獲荷蘭藝術最高獎皇家藝術獎及荷蘭外交部獎金，應邀參加埃及開羅雙年展。

他曾在多國舉辦數十場個展，作品受到歐美各機構與收藏家典藏，並多次於阿姆斯特丹、鹿特丹、北方等藝術節展出。2016年，帕斯卡移居台南，2020年獲台灣文化部高專人才推薦成為台灣人

帕斯卡與妻子楊雅雯在新營成立了帕斯卡藝術工坊，多年來致力於藝術與英語教育；近期開設了專業的藝廊「虫二藝術」，取名自乾隆「風月無邊」之典，期許為台南民眾帶來國際化藝術視野，與更多藝術收藏的選項，未來也歡迎藝術同好來交流。

楊雅雯說，帕斯卡早期畫作傾向寫實主義，這次個展是首次嘗試抽象畫，運用摺紙技法在畫布上雕塑出造型，並採用變色龍漆作為塗料，創作過程中與「高我」協作，這些都為繪畫藝術注入了新的元素。變色龍漆隨著光線與角度而改變色澤，高低起伏的形狀又增加了色澤變化與觀賞趣味。

帕斯卡與妻子楊雅雯在新營高工旁巷子開設「虫二藝術」藝廊內部陳設情形。圖 ／讀者提供
帕斯卡與妻子楊雅雯在新營高工旁巷子開設「虫二藝術」藝廊內部陳設情形。圖 ／讀者提供

荷蘭 台南 台灣人

延伸閱讀

學童彩繪夢想基地 竹縣總圖安全圍籬變身戶外藝廊

柏林台南 藝術雙城記

國泰兒繪藝術營隊 80組親子搭檔共享美學饗宴

瑪利亞青年藝術創作展 快樂襪主題禮盒助弱勢

相關新聞

異國藝術開創多元文化視野 台南新營新藝廊將開幕

移居台南已取得台灣身分的荷蘭畫家帕斯卡與文學博士妻子楊雅雯，在新營高工旁巷子開設「虫二藝術」藝廊，12月4日將開幕，首展...

500趴2022音樂美食市集 明起連3天台北101水舞廣場見

《500輯》歲末年終的指標活動「500趴2022」，明起將於台北101水舞廣場盛大登場，邀請大家免費入場，這是500趴第...

微型電動二輪車納管 中華eMOVING一條龍

過去被稱為「電動自行車」的微型電動二輪車，即日起正式啟動掛牌納管機制。而耕耘電動車領域已久的中華eMOVING，原廠以嚴...

咒術迴戰展 預售優惠至年底

由聯合數位文創主辦，日本版權方與羚邦集團官方授權舉辦的「咒術迴戰展」，即將於十二月卅日至明年四月五日於華山一九一四文創園...

「500趴2022」12/2-4台北101水舞廣場登場！三天共23組歌手、35家品牌市集聯手打造「500％永續綠生活」

《500輯》歲末年終的指標活動「500趴2022」即將於本周末（12/2-4）於台北101水舞廣場盛大登場，這是500趴...

全台11家酒吧連線瘋世足 「Fun猴吧」成功預測送Shot

四年一度世足賽登場，來自蘇格蘭、強調不拘泥傳統喝法，但仍保有一貫的嚴謹製程的「三隻猴子」三重麥芽威士忌，特別連線全台北、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。