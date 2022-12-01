「500趴2022」12/2-4台北101水舞廣場登場！三天共23組歌手、35家品牌市集聯手打造「500％永續綠生活」

《500輯》歲末年終的指標活動「500趴2022」即將於本周末（12/2-4）於台北101水舞廣場盛大登場，這是500趴第三次舉辦，延續前兩屆的超高聲量，叫好叫座的歌手演唱與品牌出攤依舊陣容強勁，並聚焦倡議「500％永續綠生活 Go Green, Go Action!」，現場要透過各種企畫體現永續在當代生活的重要性，更希望大眾經由輕鬆趣味的派對活動，理解個人友善環境對於全體的正向助益。

金曲歌王首度現身，金馬得主帶動合唱

首度參與500趴的金曲歌王、有「饒舌詩人」美名的蛋堡（杜振熙）將挑戰饒舌同時控DJ台，「自己放歌自己饒舌，對我來說像是自彈自唱的概念，可能會忙不過來，歡迎大家來看我出糗。」近期二度登上日本音樂頻道「THE FIRST TAKE」的韋禮安，預告將為500趴帶來「驚喜版本」，相當令人期待。而甫以〈想知道你在想什麼〉獲得金馬獎最佳電影原創歌曲獎肯定的周興哲則預告會特別挑選表演曲目，希望大家一起合唱。連續兩年受邀500趴演出的人氣樂團告五人，表示本次將帶來許多不同的編曲；所到之處均會引發觀眾騷動的重金屬樂團血肉果汁機，勢言要嗨翻現場，並請大家準備好心情。

「500趴2022」演出時間表。圖／500輯提供

本屆演出卡司還包含不久前才推出新專輯的白安、蕭秉治、李佳薇，以及當紅樂團TRASH、老王樂隊。Barry、Juice Boy、Hosea、柏霖PoLin、張若凡、黃偉晉、陳華、莫凡新、Chrisflow唐仲彣、李佳歡和Kevin廖柏雅等優秀音樂人也都在表演之列。舞台主持、氣氛帶動重任則交由知名主持人GIGI（12/2）及夜貓DJ Dennis（12/3-4）

「500趴2022」演唱會卡司大咖雲集。圖／500輯、各經紀公司 提供

冠軍品牌強勢出攤，舌尖上的美好饗宴

自500趴創立以來未曾缺席、由世界名廚江振誠領軍的星級餐廳「RAW」，今年將販售「初心牛肉麵」，在12/3他們帶來經典的紅燒牛肉麵，選擇牛舌、牛腱心、牛筋、蜂巢肚四種不同部位，先用日本備長炭烤過再燉，湯裡面也會有備長炭的獨特煙燻香氣，搭配的是台南日曬關廟麵。12/4改由清燉牛肉麵上場，先用中式煲湯手法燉出湯頭，再以法式澄清的作法處理過，材料還有一般不會在牛肉麵裡面出現的燉牛尾，選用新鮮的日式手工細麵。

國際名廚江振誠將於今年「500趴」帶來紀錄片《初心》中的「初心牛肉麵」。圖／吳致碩攝影

「500盤2022」最大贏家、頂級粵式餐廳「朧粵」主廚簡捷明精心打造「朧粵精緻糕餅禮盒」，內含三款風格獨具的港式經典糕餅。其中台灣少見的「皮蛋蓮蓉酥」，是將皮蛋蒸熟後與蓮蓉餡、酸薑一同混合製成內餡，外層再以酥皮包覆後烤製而成。此外，朧粵也特別推出500趴限定私房料理「黑叉燒銷魂飯」，選用台灣黑豬的五花部位，以海鮮醬、南乳、麥芽糖等秘製醬料醃漬入味，並且經反覆烘烤、刷醬，製作出外皮焦香油亮、口感細緻有味的銷魂叉燒，是12/3-4限定的必嘗美味。

簡捷明主廚（右）精心打造的「朧粵精緻糕餅禮盒」，一次能吃到「皮蛋蓮蓉酥、伍仁燒雞、XO培根肉脯」等3種口味的糕點。圖／朧粵提供

先前在500趴以爐烤肋眼牛肉掀起排隊熱潮的台北晶華酒店，主廚團隊今年從飯店的招牌料理「晶華冠軍牛肉麵」發想，推出迷你版的「晶華紅燒牛肉麵」、「晶華清燉牛肉麵」。並以當季水果結合在地食材，為500趴獨家設計「拉麵系雪花草莓戚風」，以台灣在地的食材「白豆沙」為主角，將雪白的白豆沙拉麵滿鋪鬆軟的戚風蛋糕，並加入時令新鮮草莓及手工製作的草莓醬，造型可愛又療癒，口味甜而不膩，希望能為大眾增添幸福氣息。

拉麵系雪花草莓戚風、晶華冠軍牛肉麵。圖／晶華酒店提供

台南酒吧名店Moonrock與食物設計師陳小曼自創保存食品牌「LOUU露物」聯手，一口氣獻上三款Moonrock雞尾酒特調與fried dough露物奶油三胞胎。值得一提的是，其中兩款調酒使用了威士忌經典品牌CHIVAS REGAL起瓦士蘇格蘭威士忌為風味基底，透過飽滿、圓融、豐富的風味元素，帶出舌尖上的美妙體驗。陳小曼獻上的露物奶油三胞胎含蔥油麵包、麵茶與芝麻糊等三款小食，呈現出記憶中、但又清新脫俗的混搭新滋味。

圖／LOUU、Moonrock提供

咖啡美酒應有盡有，台灣風格餐飲齊聚

名列全球50間最棒咖啡館榜首的興波咖啡，今年再度盛大回歸500趴。圖／興波咖啡提供

名列全球50間最棒咖啡館榜首、甫於台北榕錦時光生活園區開設精品店型的興波咖啡，今年再度盛大回歸。緊扣今年的「永續綠生活」主題，他們以「再生」為概念，復刻兩款睽違已久的經典創意熱飲──流沙拿鐵與巧克力重擊，只在500趴才喝得到，再創限時限地的新可能。多次與500輯主辦活動合作的咖啡夥伴「VWI by CHADWANG」自然也不缺席，本次由區經理Chacha悉心研發，於現場帶來限定咖啡調酒「Eternal 綠意盎然」以及品牌經典手沖咖啡；一連三天，VWI不僅提供門市會員才有的「買豆送咖啡」優惠，為鼓勵永續意識，民眾攜帶環保杯再贈送濾泡咖啡。

「綠意盎然」上頭以竹葉盛裝咖啡渣製成的焦糖脆脆，以創意真正實踐循環意義。圖／吳致碩攝影

店面改造自坐落台北長安東路熱炒街尾端當舖的「Pawn Bar 當吧」，除了招牌調酒，現場也將提供無酒精飲品讓更多人能夠享用他們的獨門調飲；成立於2019年的精釀品牌酉鬼啤酒，以多元跨界和趣味創意在市場上擁有獨特辨識度，今年500趴歡迎大眾輕鬆上門、快樂暢飲。

歷史悠久的台北君悅酒店二度參與500趴，繼去年餐點大受好評迅速完售後，這次也拿出諸多大人氣壓箱寶。如月銷5千顆的肉桂捲、帶有濃烈香氣的松露野菇燉飯、充滿異國風情的椰香蕾絲餅搭配雞肉洋芋咖哩等，最令人驚喜的部分要屬全亞洲獨賣的「哈利波特」外帶頂級餐盒，特別融入台灣鐵路便當在地風情的創意巧思，獻上四款霍格華茲學院餐盒。

重要亮點還有以蛋黃酥風靡全台的「陳耀訓・麵包埠」將於現場推出「芋泥鹹蛋黃可頌」；而同樣以可頌聞名的吉可頌丹麥專賣店，則驚喜與有屏東最難訂餐廳之稱的AKAME聯手研發「刺蔥味噌脆皮豬可頌」。而秋冬一位難求的詹記麻辣火鍋則以「浪漫屋 by詹記」之名出攤，他們知名的滑嫩鴨血與入魂豆腐深受大眾喜愛，現場推出限定加大版的「浪漫大詹」最適合這個季節享用。

圖／陳耀訓・麵包埠、吉可頌丹麥專賣店 提供

精美花藝駛進現場，友善選品打造永續

台灣最具名氣的花藝品牌「CNFlower西恩」要將他們的特製貨車駛進現場，將在500趴以CNGreen點點綠Pop-up Shop出攤，帶來「聖誕小森林系列」與超人氣的「星座恆星花系列」等時尚的聖誕小森林植栽和交換禮物靈感，在歲末年終為大家帶來美好的自然驚喜，一起Green Your Christmas!

聖誕小森林系列。圖／CNFlower西恩 提供

電動滑板車品牌「SoMo Club」願景是改善智慧的電動交通環境，讓每個人都能獲得方便、安全、永續性且可靠的移動方式，12/3-4活動現場SoMo Club將販售多款全電動滑板車，現場提供親身體驗與專業諮詢等服務。友善選品「Kiddo.earth」任務是為現代人尋找友善環境的生活儀式感，提供輕鬆無壓力的方式愛護地球，12/3-4將販售多款符合綠色理念的用品。品牌「ZERO CUP」在今年9月推出全新「循環杯器服務」，500趴現場提供杯子、方盒與餐具，免登記、免證件租用，使用完畢無需沖洗，回收至歸還站，領回押金，讓更多人體驗循環服務。

圖／SoMo Club、Kiddo.earth 提供 ZERO CUP。圖／ZERO CUP提供

而500輯創刊至今的招牌插畫元素在活動裡也有相關攤位，12/3-4，甫以《Telos 桃樂市》入圍2023年葛萊美最佳專輯包裝設計的插畫家、設計師MiNG成立的個人品牌「WHOSMiNG」擅長以極簡生動的線條，並帶幽默的筆觸勾勒生活中對人事物細微觀察。12/3限定的插畫家王蟻宣，曾與500輯合作封面插畫，今年來到500趴將銷售明信片以及具有收藏價值的孔版印刷複製畫；12/4出席的Harper Ouk作品媒材包含手繪與電繪，創作中可見虛實並存的想像，現場除有似顏繪創作，還準備了與「永續綠生活」主題相關之植物、花卉插畫商品。

圖／WHOSMiNG、王蟻宣、Harper Ouk 提供

環保可以很有風格，永續不會缺乏態度，許多驚喜要等待你到現場親自發掘，務必留下時間到場體驗由音樂、餐飲、選品、體驗互動等多方環節共構的500趴2022。

【500趴2022】

活動日期：2022/12/2（五）－12/4（日）

活動時間：周五17:00-22:00、周六11:00-21:00、周日11:00-18:00

活動地點：台北101水舞廣場

主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜凌雲諾

合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行

贊助單位｜Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Samsung、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、新加坡旅遊局、Bose、Gogoro

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康