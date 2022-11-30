全台11家酒吧連線瘋世足 「Fun猴吧」成功預測送Shot

四年一度世足賽登場，來自蘇格蘭、強調不拘泥傳統喝法，但仍保有一貫的嚴謹製程的「三隻猴子」三重麥芽威士忌，特別連線全台北、中、南11家最佳觀賽酒吧，打造獨一無二「三隻猴子足球Fun猴吧」。12月3日起至全台「Fun猴吧」感受最熱血的看球氣氛，參與猴子專屬金盃預測遊戲，成功預測即可獲得Monkey Shot，還有滿滿專屬好康優惠。

「三隻猴子」三重麥芽威士忌強調不拘泥傳統喝法，但仍保有蘇格蘭威士忌一貫的嚴謹製程。精選來自斯貝賽區3家單一麥芽威士忌酒廠，使用首次裝填的美國波本橡木桶進行熟成；從3家酒廠精選各9個橡木桶的原酒，放進融合桶進行最後 3至6個月的熟成，賦予其豐富獨特的滑順口感、並散發濃郁香草味的輕盈酒體。

在特別裝飾的「Fun猴吧」，一邊暢飲三隻猴子威士忌，一邊關注大螢幕時況轉播精彩賽事，全場同聲熱血應援，激起無限熱情。16強實力備戰，來杯Ginger Monkey highball，放鬆心情，清爽無負擔，輕鬆挺進決賽；進入4強緊張刺激賽事，純飲三隻猴子威士忌，在威士忌的苦韻中感受香草味的滑順口感，豐富多層次，宛如此刻跟著賽事跌宕的心情。最後的冠軍賽，一口Monkey Shot，瞬間激起對支持球隊最熱情的助威，高舉雙臂、和朋友一起舉杯，狂熱慶祝支持球隊奪得勝利金盃。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康