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追求身心靈的五感平衡！初心苑張達示範鵝梨帳中香
在混亂的年代，許多人都想追求內心的平靜，從「心」出發的療癒，回到初心是許多人想追求的事情。而要回歸內心，從香味、甚至各種心靈課程終可試圖找尋，推出一系列追求身心靈平衡課程的「初心苑」，有著一系列頌缽療癒課程，而初心苑的張達老師，也是製香高手，之前開設調香課程，也讓許多人對香味產生濃厚興趣。
張達特別示範製作「鵝梨帳中香」，對於看過「後宮甄嬛傳」的人來說，安陵容就是製香高手，也曾經做過這款鵝梨帳中香，該款香味來自南唐後主李煜，因為他的皇后周娥皇深受寵愛，但卻睡眠較淺，李煜為她特製用在蚊帳內的香。
要製作鵝梨帳中香，得先在新鮮鵝梨中，將果肉挖空，放置沈香、檀香，最後將鵝梨蒸熟，讓鵝梨的香甜氣息，沁入到擱置當中的香粉內，最後添加楠木樹皮粉來增加黏著度，揉製成焚香形狀，或添加些鮮豔多彩的金箔、玫瑰花粉來點綴，讓鵝梨帳中香除了安神之外，還多了療癒又有感的儀式。
張達在身心靈上有許多的感觸及靈感，都來自於音律，對於頌缽、音樂有非常好的頻率去平衡身心，近期也開始往調製香料，為自己開拓不同的身心靈領域。
而透過「初心苑」的各種課程，從人與人的接觸、人與環境，各種的形式去了解自我，而從五感出發，讓自己療癒，張達從聽覺，延伸到嗅覺的感觸，更能療癒這城市中那些不平衡。
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