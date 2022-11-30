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低溫助攻＋口罩解封 百貨終於盼到遲來的冬天

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越台北站前店12/1起展開周年慶。記者江佩君／攝影
新光三越台北站前店12/1起展開周年慶。記者江佩君／攝影

今年入冬還是經常有超過30度高溫，今日台北終於迎來久違的冷空氣，終於有冬天的感覺。其實溫度與百貨周年慶買氣緊密連動，百貨周年慶落在第四季，正是冬衣銷售季，天冷，保暖冬衣、被胎才可能賣得動，對正在進行的百貨周年慶而言，久違的低溫來得正是時候。

天母SOGO今天是周年慶第一天，正逢低溫報到。受惠口罩12月起戶外解封及低溫特報兩大利多，天母SOGO指出，彩妝保養、保暖服飾、寢具與家電等業種首日業績看俏﹐較去年均有2位數成長，首日業績也報喜、達成破2億。

周年慶開店前排首位的是住在附近的田小姐，她說，因低溫來襲，所以特別起大早來趁天母周年慶優惠，搶購保暖被子過冬。因氣溫驟降10度，保暖概念商品像是床寢、被類、除濕機等買氣大增。

依循SOGO台北店超市大熱賣的步伐，天母SOGO也出現大批消費者趁周年慶優惠﹐把醬油、食用油品等民生物資囤貨入庫，也讓city’super首日業績創歷年新高成長6%。

明天也輪到新光三越台北站前店展開周年慶，每年周年慶秒殺最搶手的皇室羽毛工房、金安德森等冬被等商品全面1.5折起，低溫報到，民眾可趁年度最優惠搶買起來。另外，GORE-TEX外套下殺萬元有找，周年慶必搶經典大學T買一送一，美妝則有台北站前店獨家組最低3折起，必搶買一送多、大容量組，精打細算的消費者，把握最後一波周年慶優惠把所需採買起來。

台北車站商圈還有京站時尚廣場也正在進行周年慶，京站總經理柯愫吟表示，首波周年慶受天氣因素影響，太熱的關係，冬衣、寢具賣不太動，真正有變冷的感覺，民眾才有採購的欲望。

新光三越台北站前店12/1起展開周年慶，首日1.5折冬被必搶。圖／新光三越提供
新光三越台北站前店12/1起展開周年慶，首日1.5折冬被必搶。圖／新光三越提供
天母SOGO周年慶首日受到低溫助攻，首日業績破2億。圖／SOGO提供
天母SOGO周年慶首日受到低溫助攻，首日業績破2億。圖／SOGO提供

周年慶 保暖

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