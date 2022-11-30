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第13屆跳躍的愛馬仕馬術障礙賽 2023年3月登奧運場地

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
2022年度的跳躍的愛馬仕馬術障礙賽現場。圖／愛馬仕提供
2022年度的跳躍的愛馬仕馬術障礙賽現場。圖／愛馬仕提供

以製作馬具起家的精品品牌愛馬仕（Hermès）宣布，第13屆跳躍的愛馬仕馬術障礙賽將於2023年3月17、18、19日在下屆奧運場館巴黎臨時大皇宮舉辦，屆時將有超過75位來自20個國家的騎手、逾130匹馬匹共襄盛舉。其中55位優秀騎手將競逐由法國騎術聯合會（FFE）和國際馬術總會（FEI）所認可的最高等級（CSI 5*）國際馬術比賽，另有20位25歲以下的國際潛力新星受邀參與「Talents Hermès」賽事。本次10個比賽路線由西班牙籍設計師Santiago Varela Ullastres操刀規劃。

場館以大會代表配色妝點，連續三天活動預計吸引13,200人參與。除了馬術比賽，這也是2010年以來障礙賽首度請到Théâtre du Centaure劇團演出原創馬術戲劇表演，觀眾還能探索愛馬仕悠久的馬鞍與馬具製作傳統、參觀馬術書店和享受適合親子同樂的主題活動；同時週末期間在戰神廣場也將有歡迎小朋友免費參加的騎小馬和梳理鬃毛體驗。

目前門票已可於官方網站sauthermes.com以及合作的銷售據點訂購。 愛馬仕開放法國騎術聯合會（FFE）會員得以免費參觀2023年3月17日星期五的表演，預計將於2023年2月在官網開放登記，名額有限，額滿為止。

愛馬仕馬術障礙賽是由愛馬仕以及長期夥伴GL活動公司、巴黎大皇宮暨國家博物館聯會（Réunion des musées nationaux-Grand Palais）合作籌辦，此國際賽事自2010年起每年於巴黎舉辦，2010年時曾因疫情停辦。

Kevin Staut攝於2022年度Grand Prix Hermès。圖／愛馬仕提供
Kevin Staut攝於2022年度Grand Prix Hermès。圖／愛馬仕提供
第13屆跳躍的愛馬仕馬術障礙賽將於2023年3月舉辦。圖／愛馬仕提供
第13屆跳躍的愛馬仕馬術障礙賽將於2023年3月舉辦。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 巴黎 奧運

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