竹北「享平方」12/3試營運 13家美食餐飲優惠放送

新竹竹北全新商場「享平方Shown Square」將於12/3試營運，為當地帶進首座影城「百老匯電影院」，品牌中光美食餐飲就佔半數以上，並一口氣味當地帶進12家獨家餐飲，以下整理試營運品牌優惠。

gonna：預計於12/1開幕試營運。期間首波活動12/1～12/31來店消費不限金額，送「燕麥優格去骨炸雞券」一張（價值190元）；第二波活動2023/12/1～2023/1/31加入Ocard會員，來店消費不限金額即贈「亞洲風胡麻雞肉藜麥沙拉」（價值300元）電子券一張。

金色三麥：12/1～12/7開幕首七日，內用消費滿百送百；12/8～12/17開幕第二周，內用消費滿千送百。

真珠：12/1～12/31營業首月，凡姓名內有「真珠」任一字（可同音）出示證件消費滿2,000元送「奶油軟殼蟹」一份(價值520元)。

柚子花花：12/1～12/15三重送，1.來店消費即贈「好客麻糬」一份、2.來店消費即贈「客家鹹湯圓」一份、3.來店消費滿千送100元抵用券。

豆腐村：來店消費滿799元，送韓國進口飲品兌換券一張(價值80元)。試營運期間前30組客人，贈海鮮煎餅兌換卷一張(價值330元) 。

有之和牛：12/1～12/11活動期間來店用餐參加刮刮卡優惠活動，用餐人次可參加1次刮刮卡活動。活動獎項有：同桌享內用8.8折優惠券(可立即使用）、同桌享內用8.8折優惠券（限下次使用）。

山口六家：凡消費打卡送「麻辣牛筋」或「鬼瓦透抽」一份，原價180元。

明森宇治抹茶：試營運期間消費金額全面9折。

燒肉Smile：來店用餐，於指定平台打卡分享，即可享「巨無霸草蝦加價購79元」 或 「厚切板腱牛排/梅花豚排加價購50元」。

馬卡諦：義式冰淇淋兩球原價220元，開幕優惠兩球9折元。

拾吾豆乳not just soya：會員獨享豆乳買二贈一限時優惠，再贈VEGGIE 15拾吾異國蔬食現金券(面額100元) 。

菠匠BOCHIA：首五日12/1～12/5脆皮雲朵菠蘿買三送一，每日限量前50組、每人每次限購一組；12/1～12/31特濃千層蛋塔6入原價294元，優惠價259元。

SUBWAY：凡購買任何堡餐點或沙拉、加冷/熱飲即送每日現烤餅乾一片。

「享平方Shown Square」 地址：新竹縣竹北市自強南路36號