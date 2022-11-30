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輕奢設計師品牌Foo Tokyo登台 加碼耶誕禮盒12月限定

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Foo Tokyo並自12月起，於網路平台推出訂購睡衣精美禮盒包裝服務與耶誕特惠禮盒；耶誕特惠禮盒將包含有日式櫻花設計款今治有機棉臉巾一條、東京限定款頂級沐浴油一瓶。圖／Foo Tokyo提供
Foo Tokyo並自12月起，於網路平台推出訂購睡衣精美禮盒包裝服務與耶誕特惠禮盒；耶誕特惠禮盒將包含有日式櫻花設計款今治有機棉臉巾一條、東京限定款頂級沐浴油一瓶。圖／Foo Tokyo提供

每個人每天都要休息，但睡覺不等於休息，有良好的睡眠品質，才能真正讓大腦與身體放鬆。來自東京的輕奢設計師品牌Foo Tokyo，主打日本匠人無縫手製的100%真絲睡衣，並推出12月限定的耶誕禮盒組，要讓睡眠不只是休息、更是生活享受的一環。

由蠶絲則具有調節溫度的功能，以及表面光滑亮潔的特色。過往曾與東京六本木 RESTIR設計師高級時裝選品店、巴黎MAISON ET OBJET設計展覽會、九州七星列車合作的Foo Tokyo，強調使用高級6A/5A絲綢並搭配工匠隱藏布料邊緣的「包縫」技法，打造睡衣、短褲、室內設計款睡衣、睡袍、提花長袍的多樣化商品。

此外品牌再經多年成功研發未經基改的有機棉料DCH-32，並獲「今治認證」，推出日式櫻花設計款今治有機棉臉巾、浴巾，並雪白色、櫻花粉、木碳灰多種色調，另有針對嬰兒用品的織造圍兜、抱帶腰帶套、嬰兒包巾、嬰兒搖鈴，商品並繡上帶有白鴿圖案的 Foo Tokyo標誌。

同時隨著贈禮、交換禮物的時節來臨，Foo Tokyo並自12月起，於網路平台推出訂購睡衣精美禮盒包裝服務與耶誕特惠禮盒；耶誕特惠禮盒將包含有日式櫻花設計款今治有機棉臉巾一條、東京限定款頂級沐浴油一瓶，原價3,880元，優惠價則為3,380元。實體快閃店將分別於信義新天地新光三越 A9館2樓、TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店南港店登場。或亦可洽momo購物、誠品線上、Marais瑪黑家居選物等網路商店。

設計師款渡假真絲高檔睡衣設計，其「晚霞」與「迷霧湖畔」，呈現了雅緻、藝術的和風之美。圖／Foo Tokyo提供
設計師款渡假真絲高檔睡衣設計，其「晚霞」與「迷霧湖畔」，呈現了雅緻、藝術的和風之美。圖／Foo Tokyo提供
Foo Tokyo自12月再與JR東日本大飯店台北合作，推出「Foo Tokyo品味尊寵住房專案」，提供景隅套房、皇家套房及頂級總統套房等方案，內含住宿、兩客Briliant鉑麗安自助式早餐與兩套Foo Tokyo 純真絲睡衣經典款，每件價值28,200元，也帶來另類的度假之選。圖／Foo Tokyo提供
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真絲提花睡衣水紋綠色款，價格店洽。圖／Foo Tokyo提供
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