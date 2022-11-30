戴上SWATCH限定新腕表 變身耶誕節最「響亮」的人

不到一個月耶誕節就要到來，你是否準備好各項行頭了呢？向來最愛「鬥鬧熱」的SWATCH怎麼會忘了這一整年最適合大肆慶祝的節日，因此取自經典表款概念，重新打造GOLDEN MERRY限定新表款，獨特的設計就是要讓配戴的人，不管走到哪裡都是最「響亮」的！

SWATCH替年末準備跑趴、各式約會的人貼心準備了Holiday系列表款。圖／SWATCH提供

為了迎接家人與好友相聚的時刻，SWATCH也回到了品牌誕生地「瑞士」，想把自豪的家鄉元素都化成腕表設計元素。於是，翻開了過往產品的檔案櫃，SWATCH設計團隊發現了2015年推出的經典款DIE GLOCKE表款，於是取其概念，經過重新詮釋後，呈現了嶄新的GOLDEN MERRY限定新表款。SWATCH延續過往採用常見於瑞士鄉間，帶有民俗色彩的牛鈴，縮小尺寸之後，放置在表帶上。還融入傳統剪紙藝術，讓耶誕老人、麋鹿與冷杉樹、牛的剪影都成為表盤圖案，凸顯過節氛圍。並且表殼和表面均採用生物源材質物料打造，表帶上的皮革刺繡則與帶有流蘇和鈴鐺的金色飾邊相互輝映。

除了耶誕節限定表款，SWATCH還替年末準備跑趴、各式約會的人貼心準備了Holiday系列表款。包括3款GENT BIOCERAMIC腕表，這也是品牌首次採用生物陶瓷材質搭配水晶的全新組合，展現閃亮的現代風格，上手後絕對成為眾人的目光焦點；而且還採用飾以水晶和鏡面原點的表盤設計，創造出細膩的華麗質感。而經典的SKIN Irony 38表款將水晶固定在鏡面而非表盤上，有著全新立體閃亮效果，展現了SWATCH對於玩樂混搭設計的熱情。

SWATCH假日系列SKIN Irony 38腕表5,050元。圖／SWATCH提供

SWATCH GOLDEN MERRY腕表3,300元。圖／SWATCH提供