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竹北新商場「享平方」當地首座影城＋12家獨家餐飲進駐

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新竹竹北全新商場「享平方Shown Square」將於12/3試營運，為當地帶進首座影城與12家獨家餐飲。記者江佩君／攝影
新竹竹北全新商場「享平方Shown Square」將於12/3試營運，為當地帶進首座影城與12家獨家餐飲。記者江佩君／攝影

繼遠東百貨竹北店後，新竹竹北又有全新商場「享平方Shown Square」將於12/3試營運，品牌占比有5成為餐飲，並一口氣帶進12家竹北獨家餐飲品牌。同時這裡還有新竹縣首座影城，由SL龍祥影業三代投入打造的時尚工業風電影院「百老匯電影院」，提供14個影廳、1,400個座位，影城部分將於12/15展開試營運。

「享平方Shown Square」由龍享廣場股份有限公司參與新竹縣BOT案所經營，由京站時尚廣場擔任營運管理顧問並負責招商。商場與零售品牌位於1、2樓，主要由獨家餐飲、休閒運動、居家生活品牌構成；3樓至6樓為影城；停車層為B1、7樓至11樓。雖然「享平方」商場加電影院營業面積僅約5千坪左右，但總共提供600席汽車停車位與269席機車位，在竹北市具有停車便利優勢。5樓並規劃500坪共享辦公空間「KWSPACE肯沃空間商務中心」。

「享平方」距離遠百竹北店僅600公尺，彼此品牌互補為當地發揮集市效果。「享平方」再為竹北帶進餐飲新亮點，12家竹北獨家餐飲品牌包括：雄獅集團旗下主打健康地中海飲食的「gonna」、饗賓集團旗下經典台菜料理「真珠」、兩班家集團旗下韓式料理「豆腐村」、主打有餐的好咖啡館「黑浮咖啡」、築間餐飲集團的個人燒肉品牌「燒肉Smile」、築間餐飲集團的吃到飽鍋物料理「有之和牛」、新竹在地客家菜「柚子花花」、小鼎燴所創立新品牌日式料理「山口六家食堂」、主打脆皮菠蘿的「菠匠BOCHIA」、由在地創業者新創蔬食新概念飲食「拾吾豆乳」與聚會好場所「金色三麥」。

零售物販品牌包括：expo SELECT誠品生活精選、adidas Originals、le coq sportif、山頂鳥HILL TOP、FUN BOX toys、仙德曼SADOMAIN、易眠床IMAGER-37、NITORI宜得利、OWNDAYS。其他餐飲品牌還有SUBWAY、馬卡諦義式冰淇淋、日出茶太、明森宇治抹茶專賣店。

京站總經理柯愫吟指出，「享平方」營運後，竹北市的一線餐飲品牌可說都集中在這一區，我們特別鎖定在地年輕家庭、年輕族群、上班族挑選餐飲品牌進駐，在這打造小巧卻精緻的地方，希望讓他們來到這裡不只可以輕鬆吃飯、購物、看電影，也可以很輕鬆的停車。營運後年度業績以6億元為目標。

「享平方Shown Square」

地址：新竹縣竹北市自強南路36號

電話：03-6220123

新竹縣首座影城「百老匯電影院」。記者江佩君／攝影
新竹縣首座影城「百老匯電影院」。記者江佩君／攝影
新竹縣首座影城「百老匯電影院」。記者江佩君／攝影
新竹縣首座影城「百老匯電影院」。記者江佩君／攝影
竹北獨家餐飲「豆腐村」。記者江佩君／攝影
竹北獨家餐飲「豆腐村」。記者江佩君／攝影
竹北獨家餐飲「金色三麥」。記者江佩君／攝影
竹北獨家餐飲「金色三麥」。記者江佩君／攝影
竹北獨家餐飲「燒肉Smile」。記者江佩君／攝影
竹北獨家餐飲「燒肉Smile」。記者江佩君／攝影
竹北獨家餐飲「真珠」。記者江佩君／攝影
竹北獨家餐飲「真珠」。記者江佩君／攝影
竹北獨家餐飲「gonna」。記者江佩君／攝影
竹北獨家餐飲「gonna」。記者江佩君／攝影
竹北獨家餐飲「拾吾豆乳」。記者江佩君／攝影
竹北獨家餐飲「拾吾豆乳」。記者江佩君／攝影
adidas Originals。記者江佩君／攝影
adidas Originals。記者江佩君／攝影
expo SELECT誠品生活精選。記者江佩君／攝影
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