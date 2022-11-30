張軒睿、鳳小岳帶逛 TUDOR台北101專賣店全新亮相

每到年底，總是重新出發、團聚與贈禮的時刻。帝舵（TUDOR）為台北101全新專賣店正式營業，並邀請兩位實力派男演員張軒睿、鳳小岳親自帶逛、配戴新品TUDOR表款，因而成為贈禮、穿戴造型的風格指南。

帝舵（TUDOR）以簡潔、俐落的各種元素，傳遞了品牌當代、年輕與積極的印象。例如大片的代言人燈箱，以及將TUDOR品牌識別的黑紅白三色大量交錯運用，牆面上醒目的hashtag：BornToDare更強化了宣傳標語「天生敢為」的意念，鼓勵人起而行、勇敢實踐。

而在兩人先後前往店上參觀時，張軒睿以湖水綠西裝格紋西裝搭配了Royal系列41毫米的精鋼黑面腕表，黑色面盤與金色表圈的組合再搭配黃金鋼雙材質表帶，展現了俐落、紳士的男人味；而鳳小岳手上款式則為Black Bay GMT S&G 黃金與鋼表帶，同樣是西裝，鳳小岳選擇的天鵝絨黑色材質，在反光時展現出華麗的漸變光澤，更與手上的表款，呈現出懷舊、復古氣息，合適於一年的尾聲，重新審視2022。

Royal系列41毫米精鋼黑面腕表，具備一體成型式表帶，可顯示時間、日期、星期等功能，訂價11萬元，另有鑲鑽、全鋼、藍色面盤等不同款式；而鳳小岳配戴的Black Bay GMT S&G 黃金與鋼款，則出自品牌近年最受歡迎的「碧灣」（Black Bay）系列並具備GMT兩地時間功能。面盤中的指針具有典雅復古的「雪花」形式，同時24小時制的兩地時間表圈再具備雙色設計，表廠自製的MT5652機芯並通過瑞士天文台認證（COSC），訂價17萬7,000元，另有精鋼、紅藍色雙色圈與不同表帶材質可供選擇，價格店洽。