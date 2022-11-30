聽新聞
test
0:00 / 0:00
ROYCE'耶誕巧克力禮盒澎湃登場 裝飾球、拉炮造型有驚喜
迎接充滿感恩、歡聚氛圍的12月，被譽為日本最佳伴手禮的北海道ROYCE’，宣布於12月1日起首次進駐捷運台北車站淡水線M1出口處旁打造耶誕限定快閃概念店，更與全台8店以及桃園遠百、高雄大遠百2家快閃店同步配合，自日本北海道引進全新10款「耶誕限定系列禮盒」，價位從520～2,680元，讓你不用出國也能為親友送上最有耶誕氣氛的澎湃好禮。
ROYCE’耶誕限定系列禮盒以「北海道冬日的雪國風情」發想，最大亮點即是2款讓人少女心噴發、神還原雙層草莓鮮奶油蛋糕的「聖誕裝飾蛋糕系列」禮盒，而鐵粉必收藏的「聖誕裝飾球巧克力」今年則以「聖誕音樂」為主題，以圓型裝飾球造型可愛回歸，吃完巧克力後還能裝飾點綴聖誕樹，超有過節氣氛；充滿儀式感、源自英國傳統習俗「聖誕拉炮巧克力組」，則是好吃又好玩的一款商品，可邀約親友一人各拉一邊，拉到較大一邊的人即獲可得拉炮裡的巧克力，為聚會注入更多趣味性。
除了最經典的ROYCE’香醇牛奶生巧克力推出耶誕限定包裝，喜歡澎湃風格的還可選擇「巧克力四季 北海道冬季限定版包裝」，禮盒內含10種、共40枚巧克力，其中超過1/3都是全新隱藏版甜點，將北海道當地特有的蝦夷鹿、丹頂鶴及北狐、日本棕熊等野生動物透過手繪插畫，一躍而上禮盒包裝；另外，「藍色聖誕精選禮盒」則內含13種、共53枚巧克力，包括台灣從未引進的隱藏口味甜點，為親友帶來超有誠意的驚喜。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言