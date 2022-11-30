ROYCE'耶誕巧克力禮盒澎湃登場 裝飾球、拉炮造型有驚喜

迎接充滿感恩、歡聚氛圍的12月，被譽為日本最佳伴手禮的北海道ROYCE’，宣布於12月1日起首次進駐捷運台北車站淡水線M1出口處旁打造耶誕限定快閃概念店，更與全台8店以及桃園遠百、高雄大遠百2家快閃店同步配合，自日本北海道引進全新10款「耶誕限定系列禮盒」，價位從520～2,680元，讓你不用出國也能為親友送上最有耶誕氣氛的澎湃好禮。

ROYCE’耶誕限定系列禮盒以「北海道冬日的雪國風情」發想，最大亮點即是2款讓人少女心噴發、神還原雙層草莓鮮奶油蛋糕的「聖誕裝飾蛋糕系列」禮盒，而鐵粉必收藏的「聖誕裝飾球巧克力」今年則以「聖誕音樂」為主題，以圓型裝飾球造型可愛回歸，吃完巧克力後還能裝飾點綴聖誕樹，超有過節氣氛；充滿儀式感、源自英國傳統習俗「聖誕拉炮巧克力組」，則是好吃又好玩的一款商品，可邀約親友一人各拉一邊，拉到較大一邊的人即獲可得拉炮裡的巧克力，為聚會注入更多趣味性。