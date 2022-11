曼谷悅榕庄創新AI互動用餐明開幕！5星自由行21,900起

用餐時,手機掃瞄QR code,桌面上的海鮮湯頓時出現從海洋到新鮮躍起的魚鮮畫面,這是曼谷五星悅榕庄全新的數位互動用餐體驗,位於60樓的酒吧餐廳Vertigo Too改名為Worldtigo,12月1日起全新開幕,共有36個席位,每日晚餐時間為18:00至21:00;21:30至01:00則變身酒吧。

曼谷悅榕庄(SHA+)兩位代表昨日抵台,帶來疫後曼谷復甦的好消息,曼谷悅榕庄除了11、12月接近滿房之外,也向台灣市場推廣全新的旅遊體驗,其一,就是與AI Digital Co., Ltd. 合作的「多感官數位互動式體驗」,Worldtigo餐廳的菜色含括悅榕庄4家餐廳中的4款主菜,餐廳前方有一座大型動畫投影屏幕,播放著動態影像,讓旅客彷彿置身外太空,透過五感體驗,讓用餐充滿驚喜。

運用科技於餐飲體驗,是近年的趨勢,曼谷悅榕庄全新開幕的Worldtigo,應用4DMapping、AR、全息牆面投影等技術,融入餐飲,包括結合60樓高度的鳥瞰曼谷,從天而降的雪花、泡泡,加上聲音、煙霧、蒸汽等效果,隨著每道菜的變化體驗不同,就連餐盤也隨之變化,當佳餚上桌,掃描QR code,就可開啟一場栩栩如生的互動饗宴。

此外,2019年啟航的悅榕庄番紅花號(SAFFRON CRUISE),則提供另一場國王式的遊船饗宴。此船重200噸、可容100人,旅人在品嘗酒店五星主廚烹調佳餚的同時,也可悠閒欣賞昭披耶河美景,體驗國王最新潮的美食船宴之旅。船行時間約3個小時,將沿著湄南河經過曼谷著名地標如曼谷大皇宫Royal Grand Palace、黎明寺 The Temple of Dawn、Memorial Bridge、弗拉基米爾玫瑰聖母教堂Holy Rosary Church、聖克魯斯教堂Santa Cruz Church、泰國銀行博物館Bank of Thailand Museum等。

曼谷悅榕庄(Banyan Tree Bangkok)是曼谷知名的五星酒店,位於曼谷薩通/西隆區(Sathorn),MRT倫披尼站(LumPhini)及BTS沙拉當站(SalaDaeng),鄰近昭披耶河,每天有9班傳統泰式嘟嘟車提供免費接駁服務。酒店樓高61層、有325間客房,每個房內都有專屬的香氛精油與線香,主打高級典雅全套房式設計,包括24小時保全和送餐服務。

2022年全新改裝的新房型Serenity Club俱樂部雅緻景觀房,皆有獨立住辦空間,最大特色是享有酒店俱樂部免費服務,包括迎賓飲品、俱樂部內享用早餐、免費下午茶,以及傍晚推出的免費點心跟雞尾酒、晚間的免費啤酒等。

酒店內的亮點,還包括造型宛如一艘巨大太空船、位於61樓的高空酒吧Vertigo and Moon Bar,被CNN讚為「泰國最有名的頂樓餐廳之一」。

即日起,燦星旅遊搭配長榮航空精選曼谷悅榕庄自由行3~5天、21,900元起,針對蜜月旅客另贈52樓天空花園享用2杯日落飲料、房間蜜月花瓣佈置與新婚酒;寒假春節期間則推出親子或家庭團體旅遊,搭乘長榮5天4夜全程五星體驗(無購物),除了入住悅榕庄、體驗番紅花號晚宴,還安排尼莫島浮潛、玻璃天空步道、小瑞士綿羊山莊、童話世界故事村等景點探奇。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康