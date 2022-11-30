曼谷悅榕庄創新AI互動用餐明開幕！5星自由行21,900起

用餐時，手機掃瞄QR code，桌面上的海鮮湯頓時出現從海洋到新鮮躍起的魚鮮畫面，這是曼谷五星悅榕庄全新的數位互動用餐體驗，位於60樓的酒吧餐廳Vertigo Too改名為Worldtigo，12月1日起全新開幕，共有36個席位，每日晚餐時間為18:00至21:00；21:30至01:00則變身酒吧。

曼谷悅榕庄(SHA+)兩位代表昨日抵台，帶來疫後曼谷復甦的好消息，曼谷悅榕庄除了11、12月接近滿房之外，也向台灣市場推廣全新的旅遊體驗，其一，就是與AI Digital Co., Ltd. 合作的「多感官數位互動式體驗」，Worldtigo餐廳的菜色含括悅榕庄4家餐廳中的4款主菜，餐廳前方有一座大型動畫投影屏幕，播放著動態影像，讓旅客彷彿置身外太空，透過五感體驗，讓用餐充滿驚喜。

運用科技於餐飲體驗，是近年的趨勢，曼谷悅榕庄全新開幕的Worldtigo，應用4DMapping、AR、全息牆面投影等技術，融入餐飲，包括結合60樓高度的鳥瞰曼谷，從天而降的雪花、泡泡，加上聲音、煙霧、蒸汽等效果，隨著每道菜的變化體驗不同，就連餐盤也隨之變化，當佳餚上桌，掃描QR code，就可開啟一場栩栩如生的互動饗宴。

此外，2019年啟航的悅榕庄番紅花號(SAFFRON CRUISE)，則提供另一場國王式的遊船饗宴。此船重200噸、可容100人，旅人在品嘗酒店五星主廚烹調佳餚的同時，也可悠閒欣賞昭披耶河美景，體驗國王最新潮的美食船宴之旅。船行時間約3個小時，將沿著湄南河經過曼谷著名地標如曼谷大皇宫Royal Grand Palace、黎明寺 The Temple of Dawn、Memorial Bridge、弗拉基米爾玫瑰聖母教堂Holy Rosary Church、聖克魯斯教堂Santa Cruz Church、泰國銀行博物館Bank of Thailand Museum等。

曼谷悅榕庄(Banyan Tree Bangkok)是曼谷知名的五星酒店，位於曼谷薩通/西隆區(Sathorn)，MRT倫披尼站(LumPhini)及BTS沙拉當站(SalaDaeng)，鄰近昭披耶河，每天有9班傳統泰式嘟嘟車提供免費接駁服務。酒店樓高61層、有325間客房，每個房內都有專屬的香氛精油與線香，主打高級典雅全套房式設計，包括24小時保全和送餐服務。

2022年全新改裝的新房型Serenity Club俱樂部雅緻景觀房，皆有獨立住辦空間，最大特色是享有酒店俱樂部免費服務，包括迎賓飲品、俱樂部內享用早餐、免費下午茶，以及傍晚推出的免費點心跟雞尾酒、晚間的免費啤酒等。

酒店內的亮點，還包括造型宛如一艘巨大太空船、位於61樓的高空酒吧Vertigo and Moon Bar，被CNN讚為「泰國最有名的頂樓餐廳之一」。

即日起，燦星旅遊搭配長榮航空精選曼谷悅榕庄自由行3~5天、21,900元起，針對蜜月旅客另贈52樓天空花園享用2杯日落飲料、房間蜜月花瓣佈置與新婚酒；寒假春節期間則推出親子或家庭團體旅遊，搭乘長榮5天4夜全程五星體驗(無購物)，除了入住悅榕庄、體驗番紅花號晚宴，還安排尼莫島浮潛、玻璃天空步道、小瑞士綿羊山莊、童話世界故事村等景點探奇。

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