大師級真跡骨董現身！寶璣破億複雜與珠寶表101限時秀

名人、大師的真跡總是令人嚮往。發明「陀飛輪」的亞伯拉罕寶璣大師（（1747-1823年），無疑是瑞士高級腕表產業最廣為人知的大師級人物，其生前僅親自手工生產了35款作品，目前經認證、已知的真跡僅10款，其中一款則正於台北101寶璣專賣店上展出。原來寶璣並自原廠空運來台多款骨董懷表，與當代的高級珠寶表、大複雜腕表與專賣店限定款，集閃耀、收藏與精密之大成，總值破億，也成為200年高複雜工藝史的另類見證。

曾在1806年出售予格拉索柯維克斯王子（Prince Grassalkowics）的 B2008懷表，以輕巧迷你的39毫米，並具有非典型的寶璣錢幣紋，與少見的單指針形式；1815年賣給列支敦士登Maurice王子的B2439懷表，則特色則為可以聲音鳴響報時的「二問」功能，寬達50毫米的尺寸，並附帶

當年用以上鍊的黃金「上鍊鑰匙」，引人思古之幽情。壓軸的「真跡」款B1188懷表則具有瑞士天文台精密的芝麻鍊陀飛輪，更是目前全世界唯10款之一、由寶璣大師親手製作的珍寶，並為Breguet所屬的Swatch Group數年前在拍賣會上重新競標購入。其寶璣式阿拉伯字體與大明火琺瑯面盤，是人類文明等級的珍稀文物，也重新見證了寶璣為歐洲王公貴族喜愛的榮光過往。

寶璣101專賣店上再陳列有多款高級珠寶表、大複雜腕表與專賣店限定款。如有「瘋狂鑽石大花」之稱的Crazy Flower腕表，表款具有7層鑲嵌193顆長型鑽石的花瓣、鑽石總重58.87克拉，並搭配Cal.586/1自動上鍊矽游絲機芯；Tradition系列Grande Complication芝麻鍊陀飛輪7047黃金腕表，則具有罕見、恆定動力輸出的「芝麻鍊陀飛輪」為賞玩特色，加上開放式機芯結構與蛋面藍寶石水晶玻璃，目前黃金款已停產，售完即絕版；專賣店限定的7637 Minute Repeater三問腕表，則呈現了半開放式的面盤，並可由此飽覽包含巴黎釘紋、機芯打磨修飾，以及三問報時機芯運作時的曼妙運作。