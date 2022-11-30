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大師級真跡骨董現身！寶璣破億複雜與珠寶表101限時秀

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
寶璣正於台北101專賣店上展出三款骨董懷表、多只大複雜腕表、高複雜腕表與高級珠寶腕表，並採預約鑑賞。圖 / Breguet提供
寶璣正於台北101專賣店上展出三款骨董懷表、多只大複雜腕表、高複雜腕表與高級珠寶腕表，並採預約鑑賞。圖 / Breguet提供

名人、大師的真跡總是令人嚮往。發明「陀飛輪」的亞伯拉罕寶璣大師（（1747-1823年），無疑是瑞士高級腕表產業最廣為人知的大師級人物，其生前僅親自手工生產了35款作品，目前經認證、已知的真跡僅10款，其中一款則正於台北101寶璣專賣店上展出。原來寶璣並自原廠空運來台多款骨董懷表，與當代的高級珠寶表、大複雜腕表與專賣店限定款，集閃耀、收藏與精密之大成，總值破億，也成為200年高複雜工藝史的另類見證。

曾在1806年出售予格拉索柯維克斯王子（Prince Grassalkowics）的 B2008懷表，以輕巧迷你的39毫米，並具有非典型的寶璣錢幣紋，與少見的單指針形式；1815年賣給列支敦士登Maurice王子的B2439懷表，則特色則為可以聲音鳴響報時的「二問」功能，寬達50毫米的尺寸，並附帶

當年用以上鍊的黃金「上鍊鑰匙」，引人思古之幽情。壓軸的「真跡」款B1188懷表則具有瑞士天文台精密的芝麻鍊陀飛輪，更是目前全世界唯10款之一、由寶璣大師親手製作的珍寶，並為Breguet所屬的Swatch Group數年前在拍賣會上重新競標購入。其寶璣式阿拉伯字體與大明火琺瑯面盤，是人類文明等級的珍稀文物，也重新見證了寶璣為歐洲王公貴族喜愛的榮光過往。

寶璣101專賣店上再陳列有多款高級珠寶表、大複雜腕表與專賣店限定款。如有「瘋狂鑽石大花」之稱的Crazy Flower腕表，表款具有7層鑲嵌193顆長型鑽石的花瓣、鑽石總重58.87克拉，並搭配Cal.586/1自動上鍊矽游絲機芯；Tradition系列Grande Complication芝麻鍊陀飛輪7047黃金腕表，則具有罕見、恆定動力輸出的「芝麻鍊陀飛輪」為賞玩特色，加上開放式機芯結構與蛋面藍寶石水晶玻璃，目前黃金款已停產，售完即絕版；專賣店限定的7637 Minute Repeater三問腕表，則呈現了半開放式的面盤，並可由此飽覽包含巴黎釘紋、機芯打磨修飾，以及三問報時機芯運作時的曼妙運作。

此外另包含多款Reine de Naples JourNuit 8999高級珠寶表、Secret de la Reine 18K白金腕表、Reine de Naples Grande Complication 18K白金腕表，等多款高級珠寶複雜女表，皆為特別來台展出，部分並將在11月底後離台。唯表展將持續至12月31日（六）為止，可洽詢台北101寶璣專賣店，預約欣賞。

骨董的Breguet B1188懷表是製表大師亞伯拉罕寶璣生前曾製作、目前全世界現存已知的10只之一。圖 / Breguet提供
骨董的Breguet B1188懷表是製表大師亞伯拉罕寶璣生前曾製作、目前全世界現存已知的10只之一。圖 / Breguet提供
Secret de la Reine 18K金腕表，363萬3,000元。圖 / Breguet提供
Secret de la Reine 18K金腕表，363萬3,000元。圖 / Breguet提供
骨董Breguet B2008懷表，具有少見的單指針形式，並曾於1806年售予格拉索柯維克斯王子（Prince Grassalkowics）。圖 / Breguet提供
骨董Breguet B2008懷表，具有少見的單指針形式，並曾於1806年售予格拉索柯維克斯王子（Prince Grassalkowics）。圖 / Breguet提供
專賣店獨賣的7637 Minute Repeater三問腕表，769萬2,000元。圖 / Breguet提供
專賣店獨賣的7637 Minute Repeater三問腕表，769萬2,000元。圖 / Breguet提供
又稱「瘋狂鑽石大花」的Reine de Naples Crazy Flower 18K白金鑽表，多達七層的活動式鑽石花瓣，以鑽石火花在手腕上、隨時盛放。搭配矽游絲自動上鍊機芯，2,243萬元。圖 / Breguet提供
又稱「瘋狂鑽石大花」的Reine de Naples Crazy Flower 18K白金鑽表，多達七層的活動式鑽石花瓣，以鑽石火花在手腕上、隨時盛放。搭配矽游絲自動上鍊機芯，2,243萬元。圖 / Breguet提供
Tradition系列Grande Complication芝麻鍊陀飛輪7047黃金腕表，563萬3,800元。圖 / Breguet提供
Tradition系列Grande Complication芝麻鍊陀飛輪7047黃金腕表，563萬3,800元。圖 / Breguet提供

腕表 珠寶 鑽石

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