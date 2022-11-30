LV深耕製表20週年 將推路易威登獨立創意製表雙年獎

2022年是路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）展現熱情、精進製表20年的里程碑之年。除了復刻重現20年前的原創錶款與發行製表品牌書作為紀念，品牌更宣布即將成立每兩年一度的「路易威登獨立創意製表獎 Louis Vuitton Watch Prize for Independent Creatives」，由路易威登位於瑞士日內瓦的著名La Fabrique du Temps Louis Vuitton製表工坊籌辦此獎項，「這是個慈善獨立獎項，旨在鼓勵製表創新及獎勵技術創新前衛以及傳統製表工藝的最佳想法。」路易威登的鐘表總監暨獎項創辦人Jean Arnault表示。首屆得獎者將於2024年宣布。

「製表意謂著大膽玩弄時間概念... 展現工藝及大無畏精神，專注移動結構的每個小細節。路易威登製表獎不僅是為製錶專家設立的獎項，更是認同他們的大膽願景及獨立思考精神。 這個獎項是為了表揚挑戰現代、對抗時間侷限的製表者。」 Jean Arnault說。「製表不是沉寂的產業、並非遙不可及。年輕一代的愛表者充滿熱情，希望市場有所創新。這就是我們設立此獎項的原因。」

「路易威登獨立創意製表獎」開放所有人報名參加，不論是製表者、設計師、創業家、近年畢業生、世界各地的創意人才。 擔任作品評審的委員會成員包括專業新聞記者及專家、工藝大師、藝術家及收藏家。欲參賽者可前往「路易威登製表獎」官方網站報名及提交創意作品，報名期間自2023年初至2023年5月底截止。路易威登主辦單位與國際及獨立鐘表專家委員會將在2023年9月提出20名半準決賽入選者的名單，並在網上公布。 並將於於2023年12月根據設計、創意、創新、工藝技術及技術複雜性於其中評選出5名決賽入圍者；委員會也會從委員中選出5名評審進行最終評斷。 5名決賽參賽者將於2024年1月前往巴黎接受評審面試。 得獎者將於路易威登以其名義主辦的特別接待會上公布。