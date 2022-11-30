暌違2年實體登場！寬庭出清特賣寢具、鵝絨被下殺3折起

相隔2年終於實體登場，每回總會吸引大批人潮的寬庭美學Family Sale冬季集中出清，今年終於實體舉辦，將從12月3至8日，限時6天，在台北市舉辦，商品包括精品寢飾、精選被枕、毛巾浴品、家居服/鞋、進口家飾及靠墊披毯等全面下殺3折起，每天還舉辦限搶商品最低2折起，單筆消費滿額最高可再享5千元現折回饋。

寬庭美學每次特賣會，因為相當划算，能用好價格入手頂級床組，讓許多人都搶著購買，尤其氣溫準備降低，推薦芬蘭原裝「Jousten極地系列 依瓦洛羽絨被」，強調抗過敏也能控制體溫，加大被原價35,900元，出清特價17,950元，索菲爾多功能鵝絨記憶複合枕結合鵝絨、記憶枕，具有良好支撐力，原價一對17,980元，特價4,880元。

頂級寢具推薦蘿麗塔埃及長纖細棉緹花寢飾，結合義大利緹花織造工藝，共有3款樣式，雙人四件組原價51,890元，出清價只要15,594元；喜歡蕾絲風格推薦「伊凡娜」義大利長纖棉蕾絲寢飾，晶岩灰色表布，搭配純白的浪漫蕾絲，雙人四件組原價51,890元，出清價18,193元。

活動現場設有愛心義賣專區販售，商品布料與縫紉工藝指導皆為寬庭提供，並由陽光基金會傷友縫製「愛心小抱枕」或「百納涼夏被」，所得全數捐贈陽光基金會或聯合勸募。

「寬庭Family Sale 集中出清」 日期：12月3日周六～12月8日周四 地址：台北市敦化北路214號1樓 營業時間：每日上午上午10:30~晚上8:00 會場客服電話： 0910-683-037、0800-018-333

寬庭美學依瓦洛羽絨四季被加大，原價35,900元、特價17,950元。圖／寬庭提供