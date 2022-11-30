要變冷了！全家便利商店「發熱衣」同價位限時第3件0元

晴朗的好天氣稍縱即逝，受到東北季風影響，北部又要轉涼了！全家便利商店呵護系新品包含FMC發熱衣及圍巾、芙彤園精油護手霜、威德一日補給錠等，為消費者裡外「全」應援；更加碼推薦冬季暖心熱飲，另外還有Let’s Café新推出限量mini cup咖啡粉，超可愛包裝絕對要收藏。

全家便利商店FamilyMart Collection推出全新「極柔石墨烯發熱衣」，溫暖不悶熱、親膚不易靜電，「恆暖石墨烯發熱衣」則具吸濕透氣性，不僅耐穿耐洗還能抗菌，每件售價699元，即日起任選2件享8折。既有發熱衣商品也同享優惠，「極暖絨發熱衣」（售價649元）即日起可享2件7折，購買「無重力發熱衣」（售價439元）則可享2件8折。

因應氣溫驟降，全家便利商店即日起至12月11日更加碼推出發熱衣系列同價位第3件0元，等同66折優惠。此外，全家便利商店自有品牌圍巾也推出新色，分別為杏色及駝色，時尚好搭配，每條售價199元。

近年來環保永續意識提升，天然少添加、訴求環境友善的商品漸受消費者青睞。全家便利商店近年與倡導自然農法的社會企業芙彤園合作，先後推出土地友善的洗沐用品、天然香草入料的鮮食商品等，即日起再推出季節性新品「芙彤園精油香氛護手霜3入組」，採用自然農法栽種初萃莊園級精油精露為基底，將天然萃取植物精華保留至護手霜中，商品組合包含玫瑰天竺葵柔嫩護手霜30ml、橙花潤澤保濕護手霜30ml、金銀花緩釋護手霜10ml，產品皆不含人工化學添加物，亦無人工香精及防腐劑，售價399元。

看好冬季溫暖商機，全家便利商店私品茶日前推出多款特色熱飲，全品項皆享限時第2杯7折優惠，其中包含溫潤香醇的杏仁茶（售價65元），以及使用全天然草本研製的茗京萃紫蘇飲（售價55元）；還聯名嵜本SAKImoto開賣現調玉米濃湯，以獨特冰磚技術將玉米濃湯的濃郁奶香及香甜玉米粒完美調和，現點即飲，每杯售價65元，即日起至12月27日搭配夯番薯現省20元。