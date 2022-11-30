性感優雅、青春活潑都能駕馭！木村光希稱霸新世代精品

日本天王木村拓哉與工藤靜香的二女兒木村光希（Kōki）堪稱亞洲最具影響力的星二代之一，深深受各大精品品牌喜愛，不僅代言滿滿，也常在個人IG上曬出個人穿搭照，各大品牌活動更是少不了她。雖然11月底的東京氣溫已經開始變涼，不過活動滿檔的Kōki還是大方地秀出美腿。日前他出席寶格麗於銀座舉辦的SERPENTI SPARKLE耶誕點燈儀式，就穿上一襲前短後長的白色UNDERCOVER LAB洋裝配JIMMY CHOO水晶高跟鞋亮相，佯裝瓶口的設計與金色拉鍊的細節恰好襯托脖子上華麗的雙色金質鑲鑽SERPENTI項鍊，後長裙擺的陰影和高跟鞋也完美營造下半身非常修長的視覺效果，展現女神般的氣場。

而昨晚，木村光希則是以一套金色刺繡開衩的短洋裝配上黑色夾克和短靴，出席了路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）最新草間彌生聯名系列LV x YAYOI KUSAMA的上市派對，對比頂燈儀式的優雅貴氣，展現更為活潑俏麗的青春氣息。這是路易威登繼2012年與草間彌生聯名後第二度的合作，把藝術家的故鄉東京當作畫布，從3D立體屏幕到東京鐵塔都將搖身變為色彩繽紛的歡慶雕塑藝術品。除了木村光希，包括知名女星菊地凜子、長谷川京子、小栗旬辣妻山田優等人都受邀盛裝出席。 長谷川京子出席路易威登全新LV x YAYOI KUSAMA系列上市活動。圖／路易威登提供 木村光希出席LV x YAYOI KUSAMA系列上市活動，東京鐵塔也成為藝術畫布。圖／摘自藝人IG 木村光希出席寶格麗銀座SERPENTI SPARKLE耶誕點燈儀式。圖／摘自藝人IG 木村光希出席路易威登全新LV x YAYOI KUSAMA系列上市活動。圖／路易威登提供 木村光希出席寶格麗銀座SERPENTI SPARKLE耶誕點燈儀式。圖／摘自藝人IG BVLGARI SERPENTI系列玫瑰金與縞瑪瑙鑲鑽項鍊，玫瑰金鑲嵌縞瑪瑙於蛇眼與371顆密鑲鑽石重約3.63克拉，約227萬2,000元。圖／寶格麗提供 木村光希出席寶格麗銀座SERPENTI SPARKLE耶誕點燈儀式。圖／摘自藝人IG 菊地凜子出席路易威登全新LV x YAYOI KUSAMA系列上市活動。圖／路易威登提供 日本男星小栗旬的妻子、女演員山田優，出席路易威登全新LV x YAYOI KUSAMA系列上市活動。圖／路易威登提供 木村光希出席LV x YAYOI KUSAMA系列上市活動，現場展出的3D立體屏幕。圖／摘自藝人IG