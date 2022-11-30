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黑珍珠也湊一「卡」！TOD’S三方聯名鞋款太生「火」

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
本次聯名系列以邁阿密海灘為靈感，帶出閃耀、慵懶、令人響往的加州生活風格。圖 / TOD'S提供
本次聯名系列以邁阿密海灘為靈感，帶出閃耀、慵懶、令人響往的加州生活風格。圖 / TOD'S提供

不同品牌的聯名跨界總能產生創意花火，最新消息是：以精湛手工聞名的義大利精品品牌TOD’S推出與義大利潮牌Palm Angels、羽絨衣時尚品牌Moncler三方聯名的8 Moncler Palm Angels聯名鞋履，不僅由美國新銳攝影師Quil Lemons掌鏡，更有超模「黑珍珠」那歐咪坎貝爾（Naomi Campbell）愜意入鏡。

以不拘、隨性、街頭為風格取向的Palm Angels，是由現任Moncler藝術總監、義大利攝影師Francesco Ragazzi於2015年創立。事實上，Francesco Ragazzi一直都對美國文化相當嚮往，本次他則以邁阿密海灘為靈感，並結合醒目的金色，帶出閃耀、慵懶、令人響往的加州生活風格。

加州街頭品牌愛用的火焰圖案，這回「燒」上了TOD’S經典的Gommino豆豆鞋，並有咖啡、黑色兩種款式，鞋舌並有著Palm Angels字樣，兩側再印上了TOD’S的半獅半T字母與Moncler品牌的幾何輪廓。TOD’S經典的W.G靴款則帶來了中筒、短靴兩種選擇，兩者都延續了W.G.靴款特色如厚底設計，以及包覆有橡膠豆豆的鞋底與後跟，其中中筒靴搭配了米白色皮革側邊並有Moncler圖案，短靴則以黑、咖啡色雙色皮革的拼接，並搭配黃紅雙色鞋帶。展現街頭活力。

全系列將自12月1日起上架，可洽詢全台TOD’S專賣店包含微風南山、新光三越A9、新光三越台中店、新光三越台南西門店，直接詢問。

TOD'S推出與Moncler、Palm Angels三方聯名的鞋履，火焰般紋理的豆豆鞋，像是融合了加州的多元文化與義大利的精緻手工。圖 / TOD'S提供
TOD'S推出與Moncler、Palm Angels三方聯名的鞋履，火焰般紋理的豆豆鞋，像是融合了加州的多元文化與義大利的精緻手工。圖 / TOD'S提供
TOD'S X 8 Moncler Palm Angels白色W.G.中筒靴，39,700元。圖 / TOD'S提供
TOD'S X 8 Moncler Palm Angels白色W.G.中筒靴，39,700元。圖 / TOD'S提供
TOD'S X 8 Moncler Palm Angels咖啡色W.G.短靴，30,700元。圖 / TOD'S提供
TOD'S X 8 Moncler Palm Angels咖啡色W.G.短靴，30,700元。圖 / TOD'S提供
TOD'S X 8 Moncler Palm Angels黑色Gommino豆豆鞋，21,300元。圖 / TOD'S提供
TOD'S X 8 Moncler Palm Angels黑色Gommino豆豆鞋，21,300元。圖 / TOD'S提供
TOD’S推出與義大利潮牌Palm Angels、羽絨衣時尚品牌Moncler三方聯名的8 Moncler Palm Angels聯名鞋履，更有超模「黑珍珠」那歐咪坎貝爾（Naomi Campbell）愜意入鏡。圖 / TOD'S提供（合成圖）
TOD’S推出與義大利潮牌Palm Angels、羽絨衣時尚品牌Moncler三方聯名的8 Moncler Palm Angels聯名鞋履，更有超模「黑珍珠」那歐咪坎貝爾（Naomi Campbell）愜意入鏡。圖 / TOD'S提供（合成圖）

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