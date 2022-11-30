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全台首間寶格麗香氛專櫃信義區登場！吳卓源辣秀女人味

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
吳卓源性感辣洋裝，出席新光三越A4寶格麗香氛專櫃開幕活動。圖／寶格麗提供
吳卓源性感辣洋裝，出席新光三越A4寶格麗香氛專櫃開幕活動。圖／寶格麗提供

女人的性感，更來自於整體散發出的女人味，而香氛更能呈現出性感魅力。全台首間寶格麗頂級香氛專櫃，就在新光三越信義A4館全新開幕，即將發行新專輯的吳卓源一身紫色閃亮的連身洋裝現身，讓人非常的驚豔，而她也透露噴上寶格麗FANTASIA VENETA夢幻派對淡香精，辣秀性感女人味。

吳卓源笑說，平常在台灣很少這樣的貼身洋裝打扮，只會在國外的正式派對上會這樣穿著，而她也特別畫上寶格麗橘色調的眼妝，加上香氛加持，呈現出與眾不同的感覺。

義大利精品寶格麗，打造出結合時尚單品與香氛的頂級香氛專櫃，擺放Bulgari Allegra系列由七款振奮人心的淡香精和六款精醇香水組合而成，結合了義式的情趣、生活方式、優雅、美學集聚一身，來展現義大利的風情萬種。

透過7款淡香精「RIVA SOLARE璀璨驕陽淡香精、FIORI D’AMORE花漾戀曲淡香精、DOLCE ESTASI甜美狂想淡香精、ROCK N’ ROME微醺羅馬淡香精、FANTASIA VENETA夢幻派對淡香精、SPETTACOLORE耀目光彩淡香精、BACIAMI 無盡熱吻淡香精」等，就如同寶格麗珠寶，可以在這香氣之間，找到屬於自己專屬香調及魅力；同時，更能將淡香精與此系列精醇香水疊加使用。選擇符合心情的香水，再加上疊加香氛，創造出不同場合、不同氛圍的自己。

而Allegra系列每款淡香精，都各自有搭配獨特設計的MAXI SHELLEY絲巾，可以靈活運用於頭飾，服裝，配件等造型搭配。為慶祝開幕，12月1日至31日於新光三越A4寶格麗香氛專櫃，消費任一ALLEGRA香氛即享手工瓶刻服務乙次。

寶格麗Allegra系列每款淡香精，都各自有搭配獨特設計的MAXI SHELLEY絲巾。圖／寶格麗提供
寶格麗Allegra系列每款淡香精，都各自有搭配獨特設計的MAXI SHELLEY絲巾。圖／寶格麗提供
寶格麗於新光三越信義新天地A4，開設全台首間頂級香氛專櫃。圖／寶格麗提供
寶格麗於新光三越信義新天地A4，開設全台首間頂級香氛專櫃。圖／寶格麗提供
吳卓源性感辣洋裝，出席新光三越A4寶格麗香氛專櫃開幕活動。圖／寶格麗提供
吳卓源性感辣洋裝，出席新光三越A4寶格麗香氛專櫃開幕活動。圖／寶格麗提供
寶格麗於新光三越信義新天地A4，開設全台首間頂級香氛專櫃。圖／寶格麗提供
寶格麗於新光三越信義新天地A4，開設全台首間頂級香氛專櫃。圖／寶格麗提供

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