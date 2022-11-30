滑雪、足球、橄欖球全都來！這些時尚聯名系列太時髦！
運動或時尚？過去壁壘分明的定義，早在時間的推移間變得模糊。Michael Kors推出與ellesse的聯名限量滑雪滑雪系列，將ellesse經典的白、紅、橘配色打造出專為滑雪用的運動機能服，讓滑雪場或街頭也能繽紛而高彩、活力暖冬。
Michael Kors最早曾在今年五月時與ellesse合作，並獲得不俗迴響。本次冬季膠囊滑雪系列邀請了攝影師Daniel Clavero掌鏡、並由時尚雜誌《Interview》總編輯Mel Ottenberg搭配造型，無論是大容量的後背包、針織毛帽、滑雪外套與滑雪背心，皆運用上ellesse經典的烈焰紅、橙花橘、海軍藍、白色等四色對比，進而營造出冬日的清爽潔白，更有滑雪場上迴旋、滑落、暢快的興奮律動。單品價格自入門的手套、針織帽約5,700元起，大型City後背包則約30,400元，已在全台Michael Kors指定專賣店販售。
事實上，如果關心正在進行中的世足賽，11月上旬時，義大利時尚品牌Moncler也推出由Moncler董事長兼執行長Remo Ruffini親自設計、與國際米蘭足球俱樂部主題聯名的限量主題夾克。經典的絎縫羽絨夾克採用了啞光的Longue Saison尼龍，並搭配上國際米蘭足球俱樂部經典的藍色。如果支持義大利隊，那麼這款國際米蘭足球俱樂部主題聯名夾克，則同時慶祝了Moncler的70周年，該系列另有高領毛衣、長袖T恤、毛帽等單品。
此外，來自紐約的設計師品牌Thom Browne則從設計師母校、聖母大學南院的橄欖球比賽得到啟發：原本充滿陽剛氣息的橄欖球衣，在Thom Browne巧手下，變化為更簡潔、素雅，結合品牌黑白灰三色的實穿單品，並涵蓋百褶裙、條紋橄欖球Polo衫、高筒帆布運動鞋及短褲。特別值得一提的還有結合品牌經典4 Bar的灰色白條紋Polo衫、灰色白條紋西裝，在美式學院風、Thom Browne的經典設計中，找到巧妙平衡。全系列已由即日起於日前甫開幕的Thom Browne微風南山專賣店、獨家販售。
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