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香港秋拍珠寶富藝斯、邦翰斯告捷 買家搶標關之琳珠寶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
佳士得珠寶部國際主管暨拍賣官Rahul Kadakia正為拍品1965A落槌。圖／佳士得提供
佳士得珠寶部國際主管暨拍賣官Rahul Kadakia正為拍品1965A落槌。圖／佳士得提供

國際拍賣行佳士得（Christie's）、富藝斯（Phillips）、邦瀚斯（Bonhams）的香港秋季拍賣於上週起陸續登場，在珠寶門類的拍賣整體表現強勁。邦瀚斯於11月26日舉辦的「香港珠寶及翡翠」秋拍總成交額達5,400萬港元，讓2022年度的亞洲區珠寶拍賣總成交額達到四年來新高。11月27日登場的富藝斯「珠寶和翡翠」以逾6,000萬港元收槌，較上一拍賣季大幅增長125%。11月28日壓軸舉辦的佳士得「瑰麗珠寶及翡翠首飾特別呈獻:關之琳私人珠寶珍藏」現場拍賣成交總額近3.6億港元，其中來自關之琳私人珠寶珍藏的拍品更引起激烈競標，也顯示有所來歷的單一藏家珍藏備受買家肯定。

龍頭拍賣行佳士得的珠寶拍賣表現穩定，成交項目比率86%、成交金額比率 82%，共有來自三大洲21個國家的買家熱烈競投。其中關之琳私人珠寶珍藏的拍品1955（Moussaieff鑽石及紅寶石耳環），以及拍品1956（鑽石、紅寶石及彩鑽吊墜項鍊）在逾15分鐘激烈競逐後，最終由同一位現場買家收入囊中。

主攻中價位的邦瀚斯，本季珠寶拍賣領銜拍品為一50.24克拉天然緬甸「鴿血紅」紅寶石配鑽石項鍊，以980萬港元成交，而來自加拿大慈善家之私人珍藏Tiffany，一系列Schlumberger傳奇藝術大師珠寶有高達90%成交，總成交價逾800萬港元，其中鬱金香耳夾更以逾估價六倍之多拍出，可見緊握中價位帶市場需求。富藝斯不僅整體大幅成長，金額成交率達92%，項目成交率達87%，更有多達40個國家及地區藏家參與競標。領銜的26.12克拉完美無瑕Type IIa鑽石，以1,960萬港元成交；2.04克拉濃彩粉红鑽戒更吸引多達27位藏家競標，並以拍前高估價3.5倍之多的價格成交。 

佳士得香港珠寶秋拍關之琳私人珠寶珍藏中，最高成交價拍品為拍品編號1956的鑽石、紅寶石及有色鑽石吊墜項鍊，成交價1,605萬港元。圖／佳士得提供
佳士得香港珠寶秋拍關之琳私人珠寶珍藏中，最高成交價拍品為拍品編號1956的鑽石、紅寶石及有色鑽石吊墜項鍊，成交價1,605萬港元。圖／佳士得提供
佳士得香港珠寶秋拍最高成交價拍品，為編號1965A鑽石項鍊，成交價4,605萬港元。圖／佳士得提供
佳士得香港珠寶秋拍最高成交價拍品，為編號1965A鑽石項鍊，成交價4,605萬港元。圖／佳士得提供
邦瀚斯2022年度的亞洲區珠寶拍賣總成交額達到四年來新高。圖／邦瀚斯提供
邦瀚斯2022年度的亞洲區珠寶拍賣總成交額達到四年來新高。圖／邦瀚斯提供
富藝斯珠寶秋季拍賣領銜的是一顆26.12克拉完美無瑕Type IIa（極優切割, 拋光及比例）鑽石，以1,960萬港元成交。圖／富藝斯提供
富藝斯珠寶秋季拍賣領銜的是一顆26.12克拉完美無瑕Type IIa（極優切割, 拋光及比例）鑽石，以1,960萬港元成交。圖／富藝斯提供
佳士得香港珠寶秋拍關之琳私人珠寶珍藏中引發激烈競標的拍品編號1955 Moussaieff鑽石及紅寶石耳環，成交價1,317萬港元。圖／佳士得提供
佳士得香港珠寶秋拍關之琳私人珠寶珍藏中引發激烈競標的拍品編號1955 Moussaieff鑽石及紅寶石耳環，成交價1,317萬港元。圖／佳士得提供
富藝斯拍賣官Benoît Repellin拍出領銜拍品602，26.12克拉完美無瑕Type IIa（極優切割, 拋光及比例）鑽石。圖／富藝斯提供
富藝斯拍賣官Benoît Repellin拍出領銜拍品602，26.12克拉完美無瑕Type IIa（極優切割, 拋光及比例）鑽石。圖／富藝斯提供

珠寶 鑽石 佳士得

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