香港秋拍珠寶富藝斯、邦翰斯告捷 買家搶標關之琳珠寶

國際拍賣行佳士得（Christie's）、富藝斯（Phillips）、邦瀚斯（Bonhams）的香港秋季拍賣於上週起陸續登場，在珠寶門類的拍賣整體表現強勁。邦瀚斯於11月26日舉辦的「香港珠寶及翡翠」秋拍總成交額達5,400萬港元，讓2022年度的亞洲區珠寶拍賣總成交額達到四年來新高。11月27日登場的富藝斯「珠寶和翡翠」以逾6,000萬港元收槌，較上一拍賣季大幅增長125%。11月28日壓軸舉辦的佳士得「瑰麗珠寶及翡翠首飾特別呈獻:關之琳私人珠寶珍藏」現場拍賣成交總額近3.6億港元，其中來自關之琳私人珠寶珍藏的拍品更引起激烈競標，也顯示有所來歷的單一藏家珍藏備受買家肯定。

龍頭拍賣行佳士得的珠寶拍賣表現穩定，成交項目比率86%、成交金額比率 82%，共有來自三大洲21個國家的買家熱烈競投。其中關之琳私人珠寶珍藏的拍品1955（Moussaieff鑽石及紅寶石耳環），以及拍品1956（鑽石、紅寶石及彩鑽吊墜項鍊）在逾15分鐘激烈競逐後，最終由同一位現場買家收入囊中。