香港秋拍珠寶富藝斯、邦翰斯告捷 買家搶標關之琳珠寶
國際拍賣行佳士得（Christie's）、富藝斯（Phillips）、邦瀚斯（Bonhams）的香港秋季拍賣於上週起陸續登場，在珠寶門類的拍賣整體表現強勁。邦瀚斯於11月26日舉辦的「香港珠寶及翡翠」秋拍總成交額達5,400萬港元，讓2022年度的亞洲區珠寶拍賣總成交額達到四年來新高。11月27日登場的富藝斯「珠寶和翡翠」以逾6,000萬港元收槌，較上一拍賣季大幅增長125%。11月28日壓軸舉辦的佳士得「瑰麗珠寶及翡翠首飾特別呈獻:關之琳私人珠寶珍藏」現場拍賣成交總額近3.6億港元，其中來自關之琳私人珠寶珍藏的拍品更引起激烈競標，也顯示有所來歷的單一藏家珍藏備受買家肯定。
龍頭拍賣行佳士得的珠寶拍賣表現穩定，成交項目比率86%、成交金額比率 82%，共有來自三大洲21個國家的買家熱烈競投。其中關之琳私人珠寶珍藏的拍品1955（Moussaieff鑽石及紅寶石耳環），以及拍品1956（鑽石、紅寶石及彩鑽吊墜項鍊）在逾15分鐘激烈競逐後，最終由同一位現場買家收入囊中。
主攻中價位的邦瀚斯，本季珠寶拍賣領銜拍品為一50.24克拉天然緬甸「鴿血紅」紅寶石配鑽石項鍊，以980萬港元成交，而來自加拿大慈善家之私人珍藏Tiffany，一系列Schlumberger傳奇藝術大師珠寶有高達90%成交，總成交價逾800萬港元，其中鬱金香耳夾更以逾估價六倍之多拍出，可見緊握中價位帶市場需求。富藝斯不僅整體大幅成長，金額成交率達92%，項目成交率達87%，更有多達40個國家及地區藏家參與競標。領銜的26.12克拉完美無瑕Type IIa鑽石，以1,960萬港元成交；2.04克拉濃彩粉红鑽戒更吸引多達27位藏家競標，並以拍前高估價3.5倍之多的價格成交。
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