Isaac「奶油吐司餐56折」！壽司郎海膽、赤蝦限時登場
迎來11月最後一天，包括來自日本的「壽司郎」、韓國的「Isaac」紛紛推出新方案。壽司郎限時推出「贅沢海味」活動，呈現海膽、赤蝦、鮪魚等食材；Isaac則是針對世足賽，推出早餐優惠方案，最高可享56折優惠，為熬夜看比賽的球迷補充元氣。
「壽司郎」自即日起至12月18日期間，打造「贅沢海味」期間限定活動，其中包含多款以智利海膽為主的主題餐點。「海膽鮪魚中腹」使用野生鮪魚中腹搭配海膽，帶出鮮明海味與鮮味，每貫80元。另外還有「海膽海苔包」、「海膽貝柱」、「海膽花枝軍艦」等品項。另外壽司郎還推出「赤蝦2貫」，每盤60元。其他還有「明太赤蝦海苔包」、「柚子胡椒炸軟殼蝦」等選擇。
即日起至12月15日期間，來自韓國的奶油吐司「Isaac」則是為熬夜收看世足比賽的足球迷們提供「早鳥單人餐」，內含MVP本土產里肌豬、原味雞塊及美式咖啡，原價199元，優惠價159元。另外還有好友共享的「早鳥雙人餐」，內含MVP BBQ醬烤牛肉、MVP花生醬培根、原味脆薯、香Q地瓜球與美式咖啡、紅茶，每組原價553元，優惠價299元，並且再加贈品牌保溫袋1只。
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