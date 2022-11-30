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彰化扇形車庫百歲生日 12月4日有14代列車同堂

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化扇形車庫慶百歲生日，將有14代火車頭將同時亮相。資料照片／彰化市公所提供
彰化扇形車庫慶百歲生日，將有14代火車頭將同時亮相。資料照片／彰化市公所提供

國定古蹟彰化扇形車庫今天滿百歲生日，台鐵定12月4日在彰化扇形車庫舉辦「扇庫一世紀世代同歡慶」—扇形車庫啟用100周年慶祝活動，當天將展示台鐵局14代同堂列車，參觀時間從上午10點30分至下午4點，台鐵歡迎民眾一起為扇庫慶生，並從中了解台灣鐵路百年歷史。

台鐵局表示，此次慶祝活動是從12月4日至12月10日為期1周，含12月5日周一照常開放，活動期間，前來參觀扇形車庫的民眾，每天前500名進場者可免費獲得限量「彰化扇形車庫百周年明信片」1份，每日款式不同，一共有7款，歡迎來收集。

台鐵局表示，彰化爌肉飯遠近馳名，台鐵開發融合地方美食的台鐵焢肉特色便當，將在彰化扇形車庫營運100周年慶的活動現場，進行1日限定特賣，每份售價100元，此款特色便當也同步持續在台鐵局彰化、臺中及高鐵臺中站的台鐵便當店販售。

除特色便當以外，台鐵局也配合扇形車庫百周年活動盛事，推出「扇形車庫造型抱枕」，收藏價為550元，不僅活動現場有販售，全台各轄下商品販售通路及網路商店亦可購買，數量有限售完為止。

另為配合本次活動，彰化扇形車庫12月2日及12月3日暫停對外開放參觀。

扇形車庫是火車頭旅館，也負有維修保養功能，庫房建物以調車轉盤為中心，股道呈放射狀，形成一座半圓弧狀車庫，如扇形而得名。台灣在日治時期原有6座扇形車庫，後來陸續拆除，建於1922年的彰化扇形車庫，內有12個股道，目前仍在服役，是全台僅存的扇形車庫，與日本梅小路博物館是亞洲唯二的扇形車庫，縣府在2000年指定為縣定古蹟，今年滿百歲生日，更獲文化部升格為國定古蹟。

位在彰化市彰美路的彰化扇形車庫，目前定時開放，每年吸引至少30萬以上的遊客參觀，是台灣絕無僅有的觀光財，遊客可以參觀展示的國寶級蒸汽火車及各種機車頭，以及火車頭駛入轉車台的場景，幸運的話還可觀賞到蒸氣火車嗚嗚聲、冒著黑煙進出車庫，尤其引人著迷。

台鐵局配合扇形車庫百周年活動盛事，推出「扇形車庫造型抱枕」，收藏價為550元。圖／台鐵提供
台鐵局配合扇形車庫百周年活動盛事，推出「扇形車庫造型抱枕」，收藏價為550元。圖／台鐵提供
彰化扇形車庫慶百歲生日，將有14代火車頭將同時亮相。圖為先前彰化市公所舉辦的「時尚與古典撞擊」時裝走秀，模特兒在內木棧道上走秀的畫面。本報資料照片
彰化扇形車庫慶百歲生日，將有14代火車頭將同時亮相。圖為先前彰化市公所舉辦的「時尚與古典撞擊」時裝走秀，模特兒在內木棧道上走秀的畫面。本報資料照片
全台僅存、亞洲唯二的彰化扇形車庫，今年滿百歲，圖為機車頭從轉盤進出扇庫的畫面。圖／聯合報系資料照片
全台僅存、亞洲唯二的彰化扇形車庫，今年滿百歲，圖為機車頭從轉盤進出扇庫的畫面。圖／聯合報系資料照片

彰化扇形車庫 台鐵 便當 古蹟

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