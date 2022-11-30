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天氣不冷不熱時挑對外套 讓你依舊能穿出最美造型！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Barbour與傢飾品牌House Of Hackney第三度聯名，延續先前的復古氛圍印花特色，這次還採用了新藝術時期大師William Morris經典花卉圖騰。圖／Barbour提供
Barbour與傢飾品牌House Of Hackney第三度聯名，延續先前的復古氛圍印花特色，這次還採用了新藝術時期大師William Morris經典花卉圖騰。圖／Barbour提供

今年冬季氣候反常，已要倒數告別2022年，戶外氣溫還曾飆升到30度，在這不冷又不熱的時候，總讓人在穿搭時感到困難。所幸有Barbour與傢飾品牌House Of Hackney的聯名系列，各式外套與風衣，讓女性消費者得以在這尷尬的氣候時，依舊能穿出最美造型，既率性又不無聊！

這是第三度Barbour與傢飾品牌House Of Hackney的聯名，延續先前的復古氛圍印花特色，這次還採用了新藝術時期大師William Morris經典花卉圖騰，並將Paisley變形蟲花紋重新詮釋，加入紅、藍綠、瑪瑙等醒目色調，運用在油布外套、絎縫外套、洋裝與襯衫上。而Barbour的招牌特色，如燈心絨領、風琴口袋、大拉鍊等，在絢麗又搶眼的印花內裡陪襯下，更能凸顯個人品味。系列中最值得入手的就是Foxley絎縫外套，Barbour利用素色與花色、可雙面穿著的構思，讓人在配搭時有更多可能。另外不可錯過的還有復刻文藝復興時期服裝特色的襯衫和洋裝，品牌在領口、袖口和胸前綴飾大量的皺褶、荷葉邊及燈籠袖，加上飄逸質地的面料，散發復古時尚美感。

Barbour ＸHouse Of Hackney聯名系列Foxley絎縫雙面外套 11,000元、Valette印花襯衫4,300元。圖／Barbour提供
Barbour ＸHouse Of Hackney聯名系列Foxley絎縫雙面外套 11,000元、Valette印花襯衫4,300元。圖／Barbour提供

在過去Levi's曾經復刻過天才科學家愛因斯坦登封時所穿的Menlo Cossack皮衣夾克，推出後在品牌鐵粉跟藏家之間掀起熱烈討論，即便要價逼近4萬元，但話題與收藏性具足，因此開賣後就被秒殺。而在三年後，Levi's再度推出嶄新的Menlo Cossack皮衣夾克，不同的是這次瞄準女性消費者而來，從黑色改為更亮眼的褐色，這也是當年愛因斯坦夾克的配色，並原汁原味還原經典款上所有細節。而包裝也採用2018年首次復刻版的專屬外盒，並以各種層次的粉紅唇印點綴，開盒後的滿版粉色唇印包裝散發濃厚女性氣息。全球限量250組，台灣亦分得12組可銷售，預計12月1日開賣。

Barbour ＸHouse Of Hackney聯名系列Mabley印花洋裝5,800元。圖／Barbour提供
Barbour ＸHouse Of Hackney聯名系列Mabley印花洋裝5,800元。圖／Barbour提供

Barbour ＸHouse Of Hackney聯名系列Mapledene棉質風衣15,600元。圖／Barbour提供
Barbour ＸHouse Of Hackney聯名系列Mapledene棉質風衣15,600元。圖／Barbour提供

Levi's Vintage Clothing愛因斯坦皮夾克浪漫原裝組，台灣限量12組，39,900元。圖／Levi's提供
Levi's Vintage Clothing愛因斯坦皮夾克浪漫原裝組，台灣限量12組，39,900元。圖／Levi's提供

Levi's Vintage Clothing愛因斯坦皮夾克浪漫原裝組，包裝也採用2018年首次復刻版的專屬外盒，並以各種層次的粉紅唇印點綴。圖／Levi's提供
Levi's Vintage Clothing愛因斯坦皮夾克浪漫原裝組，包裝也採用2018年首次復刻版的專屬外盒，並以各種層次的粉紅唇印點綴。圖／Levi's提供

品牌 愛因斯坦

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