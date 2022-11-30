身份證有「886」免費送曲奇！「COOKIE 886」進駐竹北

自2019年於台北雙連商圈創立的「COOKIE 886」，主打特色口味的曲奇，在網路上也擁有許多支持者。在品牌屆滿3年之際，COOKIE 886即將開設竹北二店，並於12月1日起試營運、12月3日正式開幕。為慶祝開幕，凡民眾身份證號有「8、8、6」3碼，就可獲得價值280元的「經典原味曲奇」1盒；中2碼者，可享「滿500現折100」的優惠。其餘民眾則可享商品88折的限時優惠。

COOKIE 886首店鄰近台北雙連捷運站，並以台灣國碼「886」作為店名。店內主打以紐西蘭金桶奶油、法國曼諾第奶油、西班牙黑騎士可可粉等主原料、無額外添加人工添加物的曲奇餅乾，包括有經典原味、經典可可等不同口味。憑藉著濃郁香氣與酥鬆口感，COOKIE 886也在網路上打響知名度。2022年年初推出年節禮盒時，曾創下單月銷售額達2,000萬的佳績。同時COOKIE 886也在全台各地舉辦過近50場快閃活動。

即將開幕的COOKIE 886竹北二店，店裝以象徵天然麵粉的白色為主調，並以CNC立體加工與塗料技術，讓店內的裝飾線條呈現曲奇的擠花稜線與流動弧度，藉此呼應曲奇的質地與口感。同時並透過浮雲吊燈、麵粉袋桌、巨型曲奇中島，傳遞品牌特色。同時竹北二店更限定販售「蜜茶曲奇」與「起司起司曲奇」2款商品。其中「蜜茶曲奇」添加嘉義阿里山紅茶，入口可感受到清甜茶韻並帶著蜜香，小盒310元，大盒580元。「起司起司曲奇」則是添加帕瑪森起司入饌，香氣濃郁並有著層次口感，小盒295元，大盒570元。

為慶祝新店開幕，12月3日至12月4日，民眾身份證號有「8、8、6」3碼（不需連號或同順序），皆可到竹北店兌換價值280元的「經典原味曲奇」1盒；中2碼的民眾，消費500元即可折抵100元。其餘民眾在12月3日至12月11日開幕期間，消費不限金額，皆可享「商品88折」優惠。業者並表示，期盼透過實體門市讓客群從線上拓展至線下，並且讓顧客感受到新鮮曲奇的風味。同時並預告在12月中旬，還將於竹北再開設「生乳舒芙蕾專賣店」，提供不同的甜點選擇。

【COOKIE 886竹北門市】

地址：新竹縣竹北市勝利十街77號