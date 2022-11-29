超商韓食美味天花板！7-ELEVEN聯名「三元花園」推6款鮮食 辣炒年糕、雜菜都吃得到

韓食熱潮持續發燒，7-ELEVEN「星級饗宴」再創驚喜聯名，宣布自11月30日起聯手在首爾擁有40多年歷史、擁有最正宗韓國料理美名的「三元花園韓式餐廳（Samwon Garden）」共同開發6款原汁原味的韓式料理，從道地小菜到豐盛鍋物均變身超商鮮食，商品價格不超過百元，新品上市更享有OPEN POINT點數兌換嚐鮮價，讓喜愛韓式餐點的民眾隨時到7-ELEVEN就可輕鬆享受道地韓味套餐。

「三元花園韓式餐廳（Samwon Garden）」曾入選2017年韓國米其林推薦，主打正統韓式料理，本次7-ELEVEN「星級饗宴」特別邀請韓籍主廚親自指導，並嚴選韓國直輸醬料、食材，讓正宗韓國料理化身為微波加熱或開封即食就可輕鬆上桌的便利美食，完美呈現海鮮豆腐鍋、拌飯、雜菜、炒年糕等傳統韓式料理美味。

新品首推全新「韓式燒肉飯糰」，內餡選用韓國直輸辣醬、水梨醬特調秘製醬汁醃製嚴選五花肉，搭配宗家府泡菜拌炒，並以香氣十足的芝麻油海苔包裹製成，若想要提升飽足感則可選擇「韓式辣炒豬肉飯」、「韓式什錦烤肉拌飯」，以及冬季暖身推薦「韓式海鮮豆腐鍋」，每款都用料滿滿。7-ELEVEN此次更特別開發韓式料理不可或缺的「小菜」結構，像是由多種蔬菜拌炒的「韓式雜菜冬粉」，另外還有限定3,600間門市販售的「韓式辣炒年糕」使用韓國進口魚板和年糕，可做為搭餐及下午小點，讓消費者可自由變換各種吃法。