七巧板作靈感 SHIATZY CHEN 2023春夏大玩幾何戲法

最簡單的設計元素，常能激盪出千變萬花的奔放創意。台灣品牌夏姿・陳SHIATZY CHEN發表2023春夏新品預覽，以「七巧板（Tangram）」與1960年代的「青年震盪運動」為靈感始源，並結合品牌精湛繁複的刺繡工藝、鏤空與蕾絲等技法，打造出奇趣、玩味的2023春夏織品新風貌。

本季新作以七巧板為基礎，並以「七」為數字大膽延伸，例如全系列衣物共分為包含月白、霽藍、翠綠、金盞黃、朱砂紅、蜜橙橘、玄黑等七大色系，同時部分服裝並採用繁複耗工、富有層次感的七片裁片連衣裙。補洞、鏤空、重組的概念也是本季常見手法，例如鏤空的菱形圖案，部分並將視面料所對應的身體位置，決定是否補強、鏤而不空。

而東方意象鮮明的天堂鳥與蘭花，則以直觀或內藏的不同手法，藉由印刷、刺繡等形式，相繼出現在拼接黑白西裝、開版圖騰印花面料上。而七巧板重要的幾何概念更藉由三角形大膽玩味，像是短褲上的裁布口袋蓋片、SHIATZY的字體錯位拼接裙、或是單肩上衣的不對稱肩帶。