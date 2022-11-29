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七巧板作靈感 SHIATZY CHEN 2023春夏大玩幾何戲法

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
2023春夏，SHIATZY CHEN以「七巧板」為靈感，打造出全新「䫑巧Dexterity」系列，並推出全新配件配飾單品。圖／SHIATZY CHEN提供（合成圖）
2023春夏，SHIATZY CHEN以「七巧板」為靈感，打造出全新「䫑巧Dexterity」系列，並推出全新配件配飾單品。圖／SHIATZY CHEN提供（合成圖）

最簡單的設計元素，常能激盪出千變萬花的奔放創意。台灣品牌夏姿・陳SHIATZY CHEN發表2023春夏新品預覽，以「七巧板（Tangram）」與1960年代的「青年震盪運動」為靈感始源，並結合品牌精湛繁複的刺繡工藝、鏤空與蕾絲等技法，打造出奇趣、玩味的2023春夏織品新風貌。

本季新作以七巧板為基礎，並以「七」為數字大膽延伸，例如全系列衣物共分為包含月白、霽藍、翠綠、金盞黃、朱砂紅、蜜橙橘、玄黑等七大色系，同時部分服裝並採用繁複耗工、富有層次感的七片裁片連衣裙。補洞、鏤空、重組的概念也是本季常見手法，例如鏤空的菱形圖案，部分並將視面料所對應的身體位置，決定是否補強、鏤而不空。

而東方意象鮮明的天堂鳥與蘭花，則以直觀或內藏的不同手法，藉由印刷、刺繡等形式，相繼出現在拼接黑白西裝、開版圖騰印花面料上。而七巧板重要的幾何概念更藉由三角形大膽玩味，像是短褲上的裁布口袋蓋片、SHIATZY的字體錯位拼接裙、或是單肩上衣的不對稱肩帶。

值得一提的是，配件部分更是本季亮點：重新設計過的品牌首字母SC縮寫與蝴蝶結，以金屬飾件的形式，出現在項鍊、手環、鞋款上；另外2023春夏鞋款並結合羅馬鞋與瑪莉珍平底鞋以重新拆解，洋溢著輕快的1960年代風格。率直、俐落，散發自1960年而來，但嶄新蛻變的大膽活力。

2023春夏，SHIATZY CHEN以「七巧板」為靈感，打造出全新「䫑巧Dexterity」系列。圖／SHIATZY CHEN提供
2023春夏，SHIATZY CHEN以「七巧板」為靈感，打造出全新「䫑巧Dexterity」系列。圖／SHIATZY CHEN提供
鮮明顏色與網點、色塊，重現了1960年代流行的普普藝術與美式漫畫風格。圖／SHIATZY CHEN提供
鮮明顏色與網點、色塊，重現了1960年代流行的普普藝術與美式漫畫風格。圖／SHIATZY CHEN提供
天堂鳥和蘭花等東方意念鮮明的元素，以直觀或簡約的形式出現在全系列男女裝視覺中。圖／SHIATZY CHEN提供
天堂鳥和蘭花等東方意念鮮明的元素，以直觀或簡約的形式出現在全系列男女裝視覺中。圖／SHIATZY CHEN提供
2023春夏鞋款結合了羅馬鞋、瑪莉珍平底鞋，洋溢著輕快的1960年代風格。圖／SHIATZY CHEN提供
2023春夏鞋款結合了羅馬鞋、瑪莉珍平底鞋，洋溢著輕快的1960年代風格。圖／SHIATZY CHEN提供
全新SHIATZY CHEN品牌縮寫字母SC與蝴蝶結的金屬裝飾，成為2023春夏飾品的重要識別。記者釋俊哲／攝影
全新SHIATZY CHEN品牌縮寫字母SC與蝴蝶結的金屬裝飾，成為2023春夏飾品的重要識別。記者釋俊哲／攝影
繁複的裁片與刺繡、珠繡工藝，再度展現了品牌深厚的技藝特色。圖／SHIATZY CHEN提供
繁複的裁片與刺繡、珠繡工藝，再度展現了品牌深厚的技藝特色。圖／SHIATZY CHEN提供

品牌 夏姿

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