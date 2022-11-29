聽新聞
test
0:00 / 0:00
七巧板作靈感 SHIATZY CHEN 2023春夏大玩幾何戲法
最簡單的設計元素，常能激盪出千變萬花的奔放創意。台灣品牌夏姿・陳SHIATZY CHEN發表2023春夏新品預覽，以「七巧板（Tangram）」與1960年代的「青年震盪運動」為靈感始源，並結合品牌精湛繁複的刺繡工藝、鏤空與蕾絲等技法，打造出奇趣、玩味的2023春夏織品新風貌。
本季新作以七巧板為基礎，並以「七」為數字大膽延伸，例如全系列衣物共分為包含月白、霽藍、翠綠、金盞黃、朱砂紅、蜜橙橘、玄黑等七大色系，同時部分服裝並採用繁複耗工、富有層次感的七片裁片連衣裙。補洞、鏤空、重組的概念也是本季常見手法，例如鏤空的菱形圖案，部分並將視面料所對應的身體位置，決定是否補強、鏤而不空。
而東方意象鮮明的天堂鳥與蘭花，則以直觀或內藏的不同手法，藉由印刷、刺繡等形式，相繼出現在拼接黑白西裝、開版圖騰印花面料上。而七巧板重要的幾何概念更藉由三角形大膽玩味，像是短褲上的裁布口袋蓋片、SHIATZY的字體錯位拼接裙、或是單肩上衣的不對稱肩帶。
值得一提的是，配件部分更是本季亮點：重新設計過的品牌首字母SC縮寫與蝴蝶結，以金屬飾件的形式，出現在項鍊、手環、鞋款上；另外2023春夏鞋款並結合羅馬鞋與瑪莉珍平底鞋以重新拆解，洋溢著輕快的1960年代風格。率直、俐落，散發自1960年而來，但嶄新蛻變的大膽活力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言