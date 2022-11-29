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9大人氣外帶美食1,212元 台北喜來登慶雙12、住宿39折
備戰雙12檔期，台北喜來登大飯店12月1日上午9點起、至8日晚上12點，7大餐廳人氣美食外帶最低45折起，包括安格斯肋眼牛排、日式壽喜燒組、廣式燒味拼、雙人泰式套餐、紅白綠義式比薩組等全品項都只要1,212元。期限內於官網線上購物「雙12專區」開放搶購，取餐日自12月9日至12日。
此外，台北喜來登12月1日至12日同步祭出「迎春雙喜」住宿優惠，入住2023年1月2日至31日春節尖峰檔期，享最優惠房價再打95折外，加碼送12歲以下孩童免費自助早餐或精選紅酒好禮二選一，平均每晚4,750元起。專案包含十二廚雙人自助早餐，房內提供強檔電影免費暢看與三溫暖設施使用，等同原價下殺39折。
最吸睛的9大人氣外帶美食全部1,212元中，下殺5折必搶包含原價2,400元的安東廳「低溫爐烤美國安格斯肋眼牛排10盎司」搭配奶油玉米與香料烤洋芋；原價2,380元的SUKHOTHAI「雙人泰式套餐」集合酸辣拌海鮮、紅咖哩雞與月亮蝦餅再送泰式奶茶；以及原價2,180元的米其林推薦「廣式燒味拼」明爐烤鴨、玫瑰油雞、蜜汁叉燒、涼拌海蜇絲和溏心烏魚子豪邁集合；還有饕客最愛的「五味港點組」如晶瑩明蝦餃、魚子雞燒賣、潮式蒸粉粿等。
相關資訊可洽：02-2321-1818、02-2321-5511，或至官網查詢：www.sheratongrandtaipei.com。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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