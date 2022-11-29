快訊

跌跌不休！主計總處下修今年GDP至3.06％ 明年經濟成長率「保3」無望

陸國務院防疫政策未調整批地方「動不動就靜默」 有記者只寫了1行字

盤點2023全台9大特展！火影忍者、咒術迴戰齊登台

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
咒術迴戰將於12月30日華麗登台，作為海外巡迴首站，咒術迴戰展集結日本兩站內容，結合巨幕投影、場景還原和公開幕後製作等，讓咒術迷大飽眼福。圖／主辦單位提供
咒術迴戰將於12月30日華麗登台，作為海外巡迴首站，咒術迴戰展集結日本兩站內容，結合巨幕投影、場景還原和公開幕後製作等，讓咒術迷大飽眼福。圖／主辦單位提供

2022即將進入尾聲，隨著疫情鬆綁，明年的大型展覽特別多，包含引發動漫迷暴動的「火影忍者動畫20週年特展」、「咒術迴戰展」和「JOJO的奇妙冒險-《黃金之心》動畫十週年特展」等，還有可愛與潮流兼具的「米奇藝術展全球巡展」、「一鞋入魂！倫敦設計博物館 潮鞋特展」和「About LOVE 關於愛情展 ft. 肆一」，為免錯過、趕緊筆記下來。

此外，深度旅遊體驗商平台KKday也推出「全台展覽攻略」，預售票種72折起，指定商品滿600再折30，可趁優惠入手。

「火影忍者動畫20週年特展」將於12月24日至2023年2月12日在台北信義新天地展出，忠實呈現動畫經典角色及其名言和場景，並特別結合聲光影音打造「互動沈浸式體驗」，帶領粉絲一起進入火影忍者世界。KKday現正販售73折預售門票，另有獨家兩款抱枕套票即起限量開賣。

近兩年引起一陣風潮的「咒術迴戰」也將於12月30日華麗登台，作為海外巡迴首站，咒術迴戰展集結日本兩站內容，結合巨幕投影、場景還原和公開幕後製作等，讓咒術迷大飽眼福。現在在KKday平台購買預售票，還有機會抽到限量咒骸娃娃。

讓7、8年級生充滿回憶的JOJO則將在12月23日於松山文創園區帶來「JOJO的奇幻冒險《黃金之心》動畫十週年特展」，集結2012年至2022年這10年間播出、自《幻影血脈》到《石之海》，總共5季動畫作品的內容，精彩可期。除了主辦單位加贈的六款角色紀念票外，KKday也獨家販售JOJO的金屬徽章套票，限時優惠89折。

除了系列動漫展，深獲大小朋友喜愛的「米奇藝術展全球巡展」也將在12月31日來台，包含Daniel Arsham、GD權志龍和陳冠希等30位藝術家的米奇藝術創作，結合不同風格、創作媒材及創意靈感，全新塑造米奇的多個嶄新面貌。

另外，同樣堪稱經典的鬼太郎本次協同100隻妖怪帶來「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語特展」，將用五感體驗鬼太郎的100個妖怪故事。YouTube破百億觀看的超強洗腦歌BABY SHARK則首次來台舉辦大型特展「BABY SHARK 放電趴」，從年底一路嗨到明年4月；同時還有已熱烈展出、大受好評的「提姆波頓異想世界展」，十大展區內蒐羅了超過500件原創作，忠實呈現提姆．波頓過去50年來的創作軌跡，可一探鬼才的內心世界！

喜愛潮流及藝術的粉絲們，則千萬不可錯過「一鞋入魂！倫敦設計博物館潮鞋特展」，由引領全球時尚設計的倫敦設計博物館、StockX（全球最大線上球鞋交易平台）共同策劃，300雙逸品潮鞋一次開箱，十足夢幻；喜愛文藝小品的文青們，不可錯過由當代愛情作家肆一跨界聯名的「About LOVE 聽・說愛情展」，六大展區可

完整體驗愛情中的每個階段，在肆一細膩的文字中被溫暖和療癒。

「提姆波頓異想世界展」十大展區蒐羅了超過500件原創作，忠實呈現提姆波頓過去50年來的創作軌跡。圖／主辦單位提供
「提姆波頓異想世界展」十大展區蒐羅了超過500件原創作，忠實呈現提姆波頓過去50年來的創作軌跡。圖／主辦單位提供
讓7、8年級生充滿回憶的JOJO，將在12月23日於松山文創園區帶來「JOJO的奇幻冒險《黃金之心》動畫十週年特展」。圖／主辦單位提供
讓7、8年級生充滿回憶的JOJO，將在12月23日於松山文創園區帶來「JOJO的奇幻冒險《黃金之心》動畫十週年特展」。圖／主辦單位提供
「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語特展」，帶大家用五感體驗鬼太郎的100個妖怪故事。圖／主辦單位提供
「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語特展」，帶大家用五感體驗鬼太郎的100個妖怪故事。圖／主辦單位提供
火影忍者動畫20週年特展，忠實呈現動畫經典角色及其經典名言和經典場景，並特別結合聲光影音打造「互動沈浸式體驗」。圖／主辦單位提供
火影忍者動畫20週年特展，忠實呈現動畫經典角色及其經典名言和經典場景，並特別結合聲光影音打造「互動沈浸式體驗」。圖／主辦單位提供

動畫 愛情

延伸閱讀

魔法直送！迪士尼官方電商旗艦網站shopDisney台灣上線

直擊「比頭大巨鼠」爽逛精品店！爬名牌包又跳上真皮帽玩溜滑梯 萬人嚇瘋

「哈根達斯 X 迪士尼」超萌聯名 限定造型迷你杯必收！米奇、米妮、唐老鴨圓屁屁萌翻你心

他目擊老鼠搭上「死亡班機」！被紅隼抓上高空米奇眼神絕望感爆棚

相關新聞

獨／「馬辣」每人漲價40元！新馬辣、新馬辣+改方案

漲聲不斷！近期包括丹丹漢堡、必勝客、鼎泰豐等品牌，紛紛調整產品售價，連鎖麻辣鍋「馬辣」近期也被網友發現，已經悄悄調整價格...

盤點2023全台9大特展！火影忍者、咒術迴戰齊登台

2022即將進入尾聲，隨著疫情鬆綁，明年的大型展覽特別多，包含引發動漫迷暴動的「火影忍者動畫20週年特展」、「咒術迴戰展...

翻轉虛實邊界！H&M以循環設計為理念 打造嶄新「元宇宙」限定服飾

H&M將於12月上市全新的「元宇宙設計故事」系列服裝，所曝光的視覺形象，既讓人對於品牌的平價印象改觀，更使消費者看到即便加入永續精神，造型依舊能維持前衛時尚。身為競爭對手的UNIQLO則在12月獻上與時裝品牌MARNI最終回聯名女裝，透過玩趣風格與手繪印花搭配吸睛色彩，點亮冬季日常造型。

「輕」鬆旅行去…摺疊好收納 潮流時尚尼龍包拎了就走

在出入國境逐漸恢復自由之際，久違的異國之旅即將啟程。尼龍材質的包款輕盈可摺疊收納，出發前準備一款兼具實用與造型的旅行包，...

AllSaints挺在地藝術文化！邀歌仔戲「天王」孫翠鳳翻轉刻板性別印象

英倫時尚品牌AllSaints繼支持經典電影「少年吔，安啦」修復重映之後，又把目光投向在地文化。找來友好藝術家周世雄及其團隊推動「台男8+9」藝術計畫，邀請了歌仔戲界的「天王」孫翠鳳跨刀演繹，跳脫性別框架，重新定義時尚態度，也讓觀看的人耳目一新。

全台唯一！秀泰耶誕FUN城市首度攜手「跑跑卡丁車IP」

一年當中最令人期待的耶誕佳節即將到來，濃濃的節慶氣氛瀰漫著大街小巷，今年秀泰生活除了有浪漫華麗的耶誕樹外，更令人注目的是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。