盤點2023全台9大特展！火影忍者、咒術迴戰齊登台

2022即將進入尾聲，隨著疫情鬆綁，明年的大型展覽特別多，包含引發動漫迷暴動的「火影忍者動畫20週年特展」、「咒術迴戰展」和「JOJO的奇妙冒險-《黃金之心》動畫十週年特展」等，還有可愛與潮流兼具的「米奇藝術展全球巡展」、「一鞋入魂！倫敦設計博物館 潮鞋特展」和「About LOVE 關於愛情展 ft. 肆一」，為免錯過、趕緊筆記下來。

此外，深度旅遊體驗商平台KKday也推出「全台展覽攻略」，預售票種72折起，指定商品滿600再折30，可趁優惠入手。

「火影忍者動畫20週年特展」將於12月24日至2023年2月12日在台北信義新天地展出，忠實呈現動畫經典角色及其名言和場景，並特別結合聲光影音打造「互動沈浸式體驗」，帶領粉絲一起進入火影忍者世界。KKday現正販售73折預售門票，另有獨家兩款抱枕套票即起限量開賣。

近兩年引起一陣風潮的「咒術迴戰」也將於12月30日華麗登台，作為海外巡迴首站，咒術迴戰展集結日本兩站內容，結合巨幕投影、場景還原和公開幕後製作等，讓咒術迷大飽眼福。現在在KKday平台購買預售票，還有機會抽到限量咒骸娃娃。

讓7、8年級生充滿回憶的JOJO則將在12月23日於松山文創園區帶來「JOJO的奇幻冒險《黃金之心》動畫十週年特展」，集結2012年至2022年這10年間播出、自《幻影血脈》到《石之海》，總共5季動畫作品的內容，精彩可期。除了主辦單位加贈的六款角色紀念票外，KKday也獨家販售JOJO的金屬徽章套票，限時優惠89折。

除了系列動漫展，深獲大小朋友喜愛的「米奇藝術展全球巡展」也將在12月31日來台，包含Daniel Arsham、GD權志龍和陳冠希等30位藝術家的米奇藝術創作，結合不同風格、創作媒材及創意靈感，全新塑造米奇的多個嶄新面貌。

另外，同樣堪稱經典的鬼太郎本次協同100隻妖怪帶來「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語特展」，將用五感體驗鬼太郎的100個妖怪故事。YouTube破百億觀看的超強洗腦歌BABY SHARK則首次來台舉辦大型特展「BABY SHARK 放電趴」，從年底一路嗨到明年4月；同時還有已熱烈展出、大受好評的「提姆波頓異想世界展」，十大展區內蒐羅了超過500件原創作，忠實呈現提姆．波頓過去50年來的創作軌跡，可一探鬼才的內心世界！

喜愛潮流及藝術的粉絲們，則千萬不可錯過「一鞋入魂！倫敦設計博物館潮鞋特展」，由引領全球時尚設計的倫敦設計博物館、StockX（全球最大線上球鞋交易平台）共同策劃，300雙逸品潮鞋一次開箱，十足夢幻；喜愛文藝小品的文青們，不可錯過由當代愛情作家肆一跨界聯名的「About LOVE 聽・說愛情展」，六大展區可