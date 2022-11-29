翻轉虛實邊界！H&M以循環設計為理念 打造嶄新「元宇宙」限定服飾

H&M將於12月上市全新的「元宇宙設計故事」系列服裝，所曝光的視覺形象，既讓人對於品牌的平價印象改觀，更使消費者看到即便加入永續精神，造型依舊能維持前衛時尚。身為競爭對手的UNIQLO則在12月獻上與時裝品牌MARNI最終回聯名女裝，透過玩趣風格與手繪印花搭配吸睛色彩，點亮冬季日常造型。

打破虛實的邊界，H&M與數位時尚學院 （Institute of Digital Fashion）共同設計與創作實體成衣與精選數位服飾。這系列貫徹了繁複美學的設計風格，將引人矚目的輪廓、精緻刺繡和前衛的配色融入，於是在女裝部分可見到紫紅色的泡泡袖迷你裙洋裝和荷葉滾邊的紫色迷你裙洋裝，兩者外觀都宛如盛開花朵；更有使用再生亮片裝飾與仿真畫圖案的超長裙洋裝與挖背派對洋裝。不僅如此，男裝還提供以幻想仙境為靈感的森林綠人造毛皮大衣、精緻串珠的飛行夾克以及華麗皺褶緞面長褲與搭配的祖母綠天鵝絨西裝。 配件包括如兩棲動物般的運動鞋、華麗棒球帽，可以搭配飛行夾克。

UNIQLO則將在12月獻上與時裝品牌MARNI最終回聯名女裝。圖／UNIQLO提供

在今年夏天，UNIQLO首度與時裝品牌MARNI合作，繽紛色彩加上特別設計特圖案，受到民眾喜愛。而這季則是雙品牌的最後一次聯名，MARNI設計師Francesco Risso以稍覆傳統的方式重新詮釋60年代的印花藝術，並加上質感紋理，來定義全新的UNIQLO and MARNI秋冬聯名系列。而且除了持續使用MARNI具有代表性的印花，巧妙轉化了帶有還舊感的迷幻圖騰，透過每個人不同的身材曲線，更能激盪出服裝與身體的動態對話。系列中單品，最值得關注的就是Furoshiki日式絲質方巾，設計師Francesco Risso更建議把它當作頭巾使用，打造神秘時尚感。

H&M「元宇宙設計故事」系列服裝，即便加入永續精神，造型依舊能維持前衛時尚。圖／H&M提供

H&M將於12月上市全新的「元宇宙設計故事」系列服裝，所曝光的視覺形象，讓人對於品牌的平價印象改觀。圖／H&M提供

UNIQLO and MARNI秋冬聯名系列寬版羽絨連帽大衣6,990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and MARNI秋冬聯名系列Furoshiki日式絲質方巾790元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and MARNI秋冬聯名系列針織條紋洋裝1,490元。圖／UNIQLO提供