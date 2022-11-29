「輕」鬆旅行去…摺疊好收納 潮流時尚尼龍包拎了就走
在出入國境逐漸恢復自由之際，久違的異國之旅即將啟程。尼龍材質的包款輕盈可摺疊收納，出發前準備一款兼具實用與造型的旅行包，讓度假採購也能保持輕鬆有型。法國品牌agnès b. VOYAGE 秋冬尼龍包系列，以精密材質推出全新大容量包款，造型休閒時髦搭配度高。美國輕量配件包包品牌LeSportsac本季秋冬則推出多款聯名系列，包括歡慶120週年的彼得兔、最貴傳奇藝術家BASQUIAT街頭塗鴉、以及充滿童年回憶的華納兄弟經典卡通Looney Tunes，不同風格的圖案設計滿足不同目的的旅人。
agnès b.本季秋冬全新推出的Parents Bag，採用簡潔托特包型、垂直agnès b. Logo標識、搭配撞色背帶，多個收納口袋以及水瓶放置隔層與可拆卸便於摺疊底板，不僅是最方便的時尚「媽媽包」，也是戶外活動首選。深受喜愛的經典旅行袋my bag!，使用420 Denier高密度尼龍和三層PU塗層， 防潑水、防撕裂，質地輕盈卻極為耐用，可容納三天兩夜的旅行用品，內附收納袋與隔層，本季推出復古感的波卡圓點與經典黑白配色。長型圓弧輪廓的多口袋肩背包以新尼龍物料製成、飾有b. style圓形徽標的肩背包，以及全新束口設計的尼龍休閒包，風格中性運動，還能變化使用方式。
LeSportsac與「樂一通Looney Tunes」的聯名系列，兔巴哥、崔弟、傻大貓、達菲鴨等經典角色全部到齊，主題印花「爆破遊戲、以黑色為背景，運用飽和鮮豔的色彩爆炸效果呈現角色們日常的嬉鬧場景，備有側背包、後背包、托特包等，而最受歡迎的崔弟、傻大貓、兔巴哥還直接變身包為毛茸茸的大眼包包，生動重現卡通的搗蛋精神。今年再度聯名的Peter Rabbit x LeSportsac系列推出「田園風光」主題印花以手繪風格呈現彼得兔與小夥伴們的菜園日常生活。Jean-Michel Basquiat聯名系列則聚焦這位周杰倫也熱愛的1980年代美國藝術家代表作，共推出「街頭塗鴉」與「自由無畏」兩款極具辨識度的潮流印花及多款聯名限定單一包。
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