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獨／「馬辣」每人漲價40元！新馬辣、新馬辣+改方案

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
馬辣近期調漲餐價40元，新馬辣、新馬辣PLUS+則是重新規劃菜單分級內容。圖／馬辣提供
馬辣近期調漲餐價40元，新馬辣、新馬辣PLUS+則是重新規劃菜單分級內容。圖／馬辣提供

漲聲不斷！近期包括丹丹漢堡、必勝客、鼎泰豐等品牌，紛紛調整產品售價，連鎖麻辣鍋「馬辣」近期也被網友發現，已經悄悄調整價格，由原本每人658元起，調整為698元起，漲價40元，漲幅約為6%。另外「新馬辣」、「新馬辣plus+」雖然門檻價格不變，但是依照食材內容重新分級成3種價格帶，最高每人價格達到998元起。

同樣隸屬馬辣集團的「馬辣」、「新馬辣」、「新馬辣plus+」，依照食材內容進行品牌區隔，但都擁有廣大的支持者。馬辣表示，自11月21日起，馬辣的午餐由每人658元，調整成698元；晚餐則由每人758元，調整為798元，漲幅均為40元。至於針對外帶平台所推出的個人鍋物，價格維持不變。

除此之外，「新馬辣」、「新馬辣plus+」的入門門檻仍維持698、798元，但是依照食材區分為3種方案。以新馬辣為例，「安格斯黑牛」方案，每人698元起；「特上和牛」方案，每人798元起；「極上雙和牛」方案，每人則是898元起。至於「新馬辣plus+」，「無骨牛小排」方案，每人798元起；「特上和牛」方案，每人898元起；最頂級的「極上雙和牛」方案，每人則為998元起。

業者表示，本次漲價主要是受到物價成本、人事成本上升等諸多因素影響，為維持用餐與服務的品質，因此才重新調整價格與方案內容。另外店內還是會推出「身份證對對碰」、「打卡加贈」等不同的優惠，藉此回饋消費者。

另外，針對即將到來的跨年時段，位處信義區的「新馬辣Plus+遠百信義A13店」與「馬辣信義店」推出「吃到飽跨年限定方案」。其中新馬辣plus+提供2種方案，「VIP客席區」無限供應日本A5和牛、美國SRF極黑和牛等肉品，還有海鮮、飲品以及哈根達斯、莫凡彼冰淇淋無限享用，每人2,280元。「VVIP」則是可享窗景指定座位，額外提供「加勒比海大龍蝦」半尾，限量16席，每人2,980元。預計於12月1日上午11:00開放預訂。

馬辣信義店跨年方案，則是可無限品嚐美國SRF極黑和牛、澳洲M6-M9+黑毛和牛等肉品及精選海鮮，共計有101種品項，每人1,680元。預計於12月1日上午10:30開放預定。

新馬辣Plus+遠百信義A13店推出「吃到飽跨年限定方案」，每人2,280元起。
新馬辣Plus+遠百信義A13店推出「吃到飽跨年限定方案」，每人2,280元起。

跨年 海鮮

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