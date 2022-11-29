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AllSaints挺在地藝術文化！邀歌仔戲「天王」孫翠鳳翻轉刻板性別印象

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
孫翠鳳身穿AllSaints的前衛風格造型，彰顯傳統表演藝術亦能擁抱新時尚與年輕世代對話的創新視野。圖／AllSaints提供
孫翠鳳身穿AllSaints的前衛風格造型，彰顯傳統表演藝術亦能擁抱新時尚與年輕世代對話的創新視野。圖／AllSaints提供

英倫時尚品牌AllSaints繼支持經典電影「少年吔，安啦」修復重映之後，又把目光投向在地文化。找來友好藝術家周世雄及其團隊推動「台男8+9」藝術計畫，邀請了歌仔戲界的「天王」孫翠鳳跨刀演繹，跳脫性別框架，重新定義時尚態度，也讓觀看的人耳目一新。

AllSaints找來友好藝術家周世雄及其團隊推動「台男8+9」藝術計畫，邀請了歌仔戲界的「天王」孫翠鳳跨刀演繹。圖／AllSaints提供
AllSaints找來友好藝術家周世雄及其團隊推動「台男8+9」藝術計畫，邀請了歌仔戲界的「天王」孫翠鳳跨刀演繹。圖／AllSaints提供

音樂與藝術一直都是AllSaints的DNA，所以過去便曾與藝術家周世雄合作，舉辦過彩繪皮衣慈善義賣等活動。此次的「台男8+9」藝術計畫，則是周世雄及其團隊下理容品牌SCULPTOR BARBER的年度視覺，以網路流行用於敘述台客／家將文化的用語「 8+9（意指八家將）」 命名，並從衍伸出常見的流行風格，進行創作；於是特別邀請明華園戲劇總團當家台柱孫翠鳳跨界出演，作為本次創作最大亮點。孫翠鳳身穿AllSaints的前衛造型重塑觀眾對於傳統戲曲表演者刻板形象，彰顯傳統表演藝術亦能擁抱新時尚與年輕世代對話的創新視野。而且SCULPTOR BARBER髮藝總監 Ihong為她設計仕紳經典的美式油頭造型，搭配戲曲角色亮相必備的濃長鬢角，拉鋸出東方與西方、傳統與當代的美學效應，並藉影像創作翻玩理容業「男女有別」的歷史。

時裝品牌CHOIR打造台北期間限定店，同時打造4個互動體驗展區，將一年以來的故事歷程與未來概念分別透過視覺與觸覺呈現。圖／CHOIR提供
時裝品牌CHOIR打造台北期間限定店，同時打造4個互動體驗展區，將一年以來的故事歷程與未來概念分別透過視覺與觸覺呈現。圖／CHOIR提供

而本土時裝品牌CHOIR在成立一周年後打造台北期間限定店，為了要完整呈現品牌理念，於是將一年以來的故事歷程與未來概念分別透過視覺與觸覺呈現，在限定店裡打造4個互動體驗展區，讓消費者更能體會品牌在創作時的精神。最吸引人的就是FLOWING CHORDS展區，以鷹架搭建的裝置藝術為主軸，加上貫穿樓層的桔梗花相襯，帶出CHOIR本季核心概念—桔梗花雙生的寓意投射在人生中，就好似生命裡的懸浮之聲，這些聲音時而引領人前進，時則令人迷失在紛雜擾攘中。

SCULPTOR BARBER髮藝總監Ihong為孫翠鳳設計仕紳經典的美式油頭造型，拉鋸出東方與西方、傳統與當代的美學效應，並藉影像創作翻玩理容業「男女有別」的歷史。圖／AllSaints提供
SCULPTOR BARBER髮藝總監Ihong為孫翠鳳設計仕紳經典的美式油頭造型，拉鋸出東方與西方、傳統與當代的美學效應，並藉影像創作翻玩理容業「男女有別」的歷史。圖／AllSaints提供

孫翠鳳身穿AllSaints的前衛風格重塑觀眾對於傳統戲曲表演者刻板形象。圖／AllSaints提供
孫翠鳳身穿AllSaints的前衛風格重塑觀眾對於傳統戲曲表演者刻板形象。圖／AllSaints提供

本土時裝品牌CHOIR打造台北期間限定店，同時打造4個互動體驗展區，讓消費者更能體會品牌在創作時的精神。圖／CHOIR提供
本土時裝品牌CHOIR打造台北期間限定店，同時打造4個互動體驗展區，讓消費者更能體會品牌在創作時的精神。圖／CHOIR提供

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