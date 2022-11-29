全台唯一！秀泰耶誕FUN城市首度攜手「跑跑卡丁車IP」

一年當中最令人期待的耶誕佳節即將到來，濃濃的節慶氣氛瀰漫著大街小巷，今年秀泰生活除了有浪漫華麗的耶誕樹外，更令人注目的是秀泰與Nexon知名遊戲「跑跑卡丁車IP」聯手全球合作夥伴LINE FRIENDS，推出超酷的賽車跑道場景，利用賽道、頒獎台、夜光霓虹燈等各式跑跑卡丁車IP的賽車元素打造全台唯一的經典賽道場景，還有6款超卡哇伊的秀泰限定週邊商品等你收藏。

還記得與朋友在電腦前熬夜尬車的日子嗎？陪伴7年級生16個年頭的經典賽車遊戲「跑跑卡丁車IP」將於即日起於全台秀泰生活與各位面對面同歡囉！現場除了有賽道感超強烈的大型打卡點外，還有6款秀泰生活專為粉絲打造的商品等你來收藏，有可愛萬用的「造型磁鐵」、跨年耶誕跑趴必備的「藍寶&睏寶造型手燈」、野外露營超實用的「造型露營燈」、購物血拼超吸睛的「藍寶絨毛手提袋」、運動咖最愛的「運動毛巾」，還有生活質感大加分的「雙層玻璃對杯」，即日起至12/25到全台秀泰生活，消費滿額即可加價購或免費兌換，不必集點，就可以把滿滿的童年經典直接帶回家唷！今年聖誕節最夯交換禮物就在秀泰生活。