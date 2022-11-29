New Era聯手MLB、JNFR打造限定款 讓戴老帽的女生既帥又美！

潮流帽飾品牌New Era繼10月推出Just Don x MLB聯名系列大受好評後，在這季更與MLB Women系列合作，推出必備9TWENTY棒球老帽、還有與時尚服飾品牌JNFR帽限定款，就是要讓女孩們既帥又美，擁有不輸男性的潮流穿搭。

全新New Era聯名MLB Women系列主打簡約風格，為女性打造專屬的9TWENTY SMALL帽型，採用更柔軟的材質，整體帽高較低更能貼合女孩頭型，搭配潮流人必備的彎帽簷結合隱藏式調節帶，戴上後還有修飾臉型的視覺效果。全系列共三款帽款，包含石墨色帽款正面以白色立體刺繡呈現紐約洋基標誌、薰衣草紫及卡其色正面則以櫻花粉立體刺繡詮釋；側邊皆以立體刺繡呈現MLB Batterman經典Logo，顛覆MLB帽款陽剛印象。另外，今年是服飾品牌JNFR成立3周年，因此找來New Era合作，以經典9FORTY帽型，搭配獨特毛呢材質搭配方格織法製成，帽前繡以JNFR的「J」黑色立體字樣；帽側則繡有New Era立體旗幟Logo，低調優雅卻不失率性感的設計，只在JNFR快閃店發售。

nozzle quiz則因應冬季到來，推出一系列兼顧造型與禦寒的配件，包括短帽簷棒球帽、圍脖、飛行帽、毛帽、分指手套等。圖／nozzle quiz提供

台灣機能配件品牌nozzle quiz則因應冬季到來，推出一系列兼顧造型與禦寒的配件，包括短帽簷棒球帽、圍脖、飛行帽、毛帽、分指手套等。利用帶有杜邦Teflon™ 防潑水抗污塗層的高密度尼龍織物為主要面料，並加上Thinsulate™ 科技保暖襯裡以及日本島精研WHOLEGARMENT™ 全成型針織技術，採取通風分層式剪裁，帶有可拆、組的設計，能依據情境需求變換使用方式。藉以呼應這季Boundaryless主題，無疆界的穿戴使用方式，設計與材質兼具機能與實用性。

New Era與MLB Women聯名系列9TWENTY帽1,380元。圖／New Era提供