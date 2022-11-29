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看世足抽手表？TITONI梅花表Baby Seascoper搶搭世足熱
就像球鞋是不分季節的常備需求，一只潛水表也是四季合宜的實用單品。梅花表（TITONI）推出新款Baby Seascoper 300米潛水表，以深潛性能、薄型尺寸為號召，同時並推出預言、按讚、免費抽表款的好康活動，搶搭世足熱。
精密、可靠，向來是機械表引人著迷的兩大特色。新款Baby Seascoper 300米潛水表，具有瑞士天文台認證、300米防水性能兩大特色，同時滿足精密、可靠兩項需求，同時表款並具備快速微調表帶長短設計，更是全Seascoper系列中最纖薄、約12mm厚度的設計，扭轉了潛水表厚實的印象，也滿足配戴者對輕量化的需求，讓表款可輕鬆藏身在西裝的襯衫袖口內。
精鋼表殼並可搭配藍色、綠色、黑色三種面盤，以及黑色、綠色或藍色表圈，並有精鋼鍊帶或黑色橡膠表帶可供選擇。同時為了新表上市，TITONI台灣代理瑞德利並推出加碼活動：自即日起至2023年2月28日為止，原訂價56,000元的全系列Baby Seascoper皆調整為「首波價」45,000元，一旦購入並於網路登錄保固，還可延長一年保固、並加贈TITONI旅行表盒乙個。
最後為搶搭世足熱，凡在活動期間至TITONI Facebook官方粉絲專頁中指定貼文下方留言預測2022世足冠軍，預測正確即可參加抽獎、有機會免費獲得最新款TITONI Baby Seascoperㄧ只，更多詳細活動資訊，則可參閱TITONI Facebook官方粉絲專頁。
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