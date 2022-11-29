MiraWan猜猜樂猜中世足冠軍 抽價值1萬4雙人晚間套餐

為了四年一屆的世界盃足球賽即將到來，座落於微風南山47樓的MiraWan Eatery法式餐廳，將優雅的氛圍轉為活潑歡樂，即日起至12月18日提供晚間9點場次的世界盃足球賽事轉播，並推出適合分享的「世足嘉年華拼盤（1,980元，含3瓶啤酒）」、「西班牙海鮮飯（480元）」、「和牛漢堡（420元，2入）」、「世足提拉米蘇（489元，可4人分享）」多款餐點，以及「法式焦糖烤布蕾（450元）」、「西班牙桑格莉亞（350元）」等4款世界盃特調，調酒買二送一，啤酒每人499元即可90分鐘無限暢飲。

世足賽活動期間，於晚場賽事時段消費滿千元，即送「當場贏家球隊猜猜樂卡」及「冠軍隊猜猜樂卡」一張，滿二千送二張、滿三千送三張…以此類推，於世足賽結束後抽出得獎者，首獎為LOPFAIT樂斐法式餐廳價值14,000元的晚間雙人套餐、二獎是MiraWan價值約8,000元的晚間雙人套餐；而晚間9點場次的「贏家球隊猜猜樂」則於當場次猜中贏家球隊，立即可獲得當日主廚精選法式小點心一份。

MiraWan行政主廚鄭裕錞（Josh Cheng）對料理細緻講究，「世足嘉年華拼盤」包括炸魚薯條、起士條、手工豬肉餅、自製香腸、酥炸小牛胸線、烤肉串；其中沾裹天婦羅粉酥炸的雞翅，實則藉以法式油封手法烹調，並於雞翅內夾入自家製起司內餡展現多層美味；而以爽脆佛手瓜搭配享用的酥炸小牛胸線，則是透過繁複手法處理，使罕見的小牛胸線香氣四溢，鮮甜柔嫩。

甜點主廚戴峻弘（火車）一改繽紛精緻小巧的午茶甜點風格，將世足賽的活潑歡樂加入甜點，外觀宛如足球場般生動可愛的「世足提拉米蘇（489元）」，以日本小山園最高等級抹茶為素材，並將蛋糕體經典的咖啡酒，替換為抹茶利口酒，層疊起風味濃郁、有著香甜氣息的抹茶風味提拉米蘇。