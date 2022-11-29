快訊

曾涉私菸案...邱議瑩弟選後升官掌飛安 華航內部批：完蛋了

大學特選面試不到2分鐘 重複報名「贏者全拿」不公平？

改變海戰的利器？土耳其「這武器」發展值得台灣借鏡

MiraWan猜猜樂猜中世足冠軍 抽價值1萬4雙人晚間套餐

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
座落於微風南山47樓的MiraWan Eatery法式餐廳，為世足賽推出期間限定餐飲。圖／MiraWan Eatery提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
座落於微風南山47樓的MiraWan Eatery法式餐廳，為世足賽推出期間限定餐飲。圖／MiraWan Eatery提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

為了四年一屆的世界盃足球賽即將到來，座落於微風南山47樓的MiraWan Eatery法式餐廳，將優雅的氛圍轉為活潑歡樂，即日起至12月18日提供晚間9點場次的世界盃足球賽事轉播，並推出適合分享的「世足嘉年華拼盤（1,980元，含3瓶啤酒）」、「西班牙海鮮飯（480元）」、「和牛漢堡（420元，2入）」、「世足提拉米蘇（489元，可4人分享）」多款餐點，以及「法式焦糖烤布蕾（450元）」、「西班牙桑格莉亞（350元）」等4款世界盃特調，調酒買二送一，啤酒每人499元即可90分鐘無限暢飲。

世足賽活動期間，於晚場賽事時段消費滿千元，即送「當場贏家球隊猜猜樂卡」及「冠軍隊猜猜樂卡」一張，滿二千送二張、滿三千送三張…以此類推，於世足賽結束後抽出得獎者，首獎為LOPFAIT樂斐法式餐廳價值14,000元的晚間雙人套餐、二獎是MiraWan價值約8,000元的晚間雙人套餐；而晚間9點場次的「贏家球隊猜猜樂」則於當場次猜中贏家球隊，立即可獲得當日主廚精選法式小點心一份。

MiraWan行政主廚鄭裕錞（Josh Cheng）對料理細緻講究，「世足嘉年華拼盤」包括炸魚薯條、起士條、手工豬肉餅、自製香腸、酥炸小牛胸線、烤肉串；其中沾裹天婦羅粉酥炸的雞翅，實則藉以法式油封手法烹調，並於雞翅內夾入自家製起司內餡展現多層美味；而以爽脆佛手瓜搭配享用的酥炸小牛胸線，則是透過繁複手法處理，使罕見的小牛胸線香氣四溢，鮮甜柔嫩。

甜點主廚戴峻弘（火車）一改繽紛精緻小巧的午茶甜點風格，將世足賽的活潑歡樂加入甜點，外觀宛如足球場般生動可愛的「世足提拉米蘇（489元）」，以日本小山園最高等級抹茶為素材，並將蛋糕體經典的咖啡酒，替換為抹茶利口酒，層疊起風味濃郁、有著香甜氣息的抹茶風味提拉米蘇。

調酒師Chet則精選世足四大強國的飲食文化特色，分別調製出代表法國的「焦糖烤布蕾（450元）」、阿根廷的「瑪黛茶（350元）」、巴西的「卡琵莉亞（350元）」、以及西班牙的「桑格莉亞（350元）」共4杯調酒。其中將甜點調酒化的「法式焦糖烤布蕾」調酒，選以蘭姆酒為基底，添入焦糖烤布蕾元素的鮮奶油、牛奶與焦糖、香草糖漿，為了再增加酒體飽滿感，特別再調入白可可利口酒，最後點綴炙烤過的蛋白霜，展現如奶油般滑順香甜口感。

調酒師Chet精選世足四大強國的飲食文化特色，推出4款調酒。圖／MiraWan Eatery提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
調酒師Chet精選世足四大強國的飲食文化特色，推出4款調酒。圖／MiraWan Eatery提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「贏家球隊猜猜樂」則於當場次猜中贏家球隊，立即可獲得當日主廚精選法式小點心一份。圖／MiraWan Eatery提供。
「贏家球隊猜猜樂」則於當場次猜中贏家球隊，立即可獲得當日主廚精選法式小點心一份。圖／MiraWan Eatery提供。
可4人分享的「世足提拉米蘇（489元）」，外觀宛如足球場般生動可愛。圖／MiraWan Eatery提供。
可4人分享的「世足提拉米蘇（489元）」，外觀宛如足球場般生動可愛。圖／MiraWan Eatery提供。
西班牙海鮮飯480元。圖／MiraWan Eatery提供。
西班牙海鮮飯480元。圖／MiraWan Eatery提供。

甜點 足球 西班牙

延伸閱讀

世足運彩／加拿大攻守恐怕凶多吉少 推薦摩洛哥讓一球

世足運彩／B組仍未出現超級大 沙墨之戰有機會大分

世足運彩／美國崇虛務而賈實禍？推伊朗受讓一球

世足運彩／厄瓜多若想踢和會讓對手有利 推塞內加爾不讓分

相關新聞

New Era聯手MLB打造限定款 讓戴老帽的女生既帥又美！

潮流帽飾品牌New Era繼10月推出Just Don x MLB聯名系列大受好評後，在這季更與MLB Women系列合...

看世足抽手表？TITONI梅花表Baby Seascoper搶搭世足熱

就像球鞋是不分季節的常備需求，一只潛水表也是四季合宜的實用單品。梅花表（TITONI）推出新款Baby Seascope...

信義區出現「聖誕美食遊樂園」5座遊樂設施開放搶先玩

台北統一時代百貨將在12/9至12/25打造「4foodie KREATION聖誕美食樂園」為期17天，周末與平日都有不...

MiraWan猜猜樂猜中世足冠軍 抽價值1萬4雙人晚間套餐

為了四年一屆的世界盃足球賽即將到來，座落於微風南山47樓的MiraWan Eatery法式餐廳，將優雅的氛圍轉為活潑歡樂...

居家精品撤出百貨通路！旺代4品牌水晶、鍋具買2送2

在疫情之下，許多人也陸續養成網購習慣，也讓業者苦思要如何調整通路，旺代企業旗下4大品牌，包括比利時BERGHOFF鍋具、...

老字號法式餐廳法月重生 直搗台中米其林密度最高區

以藝術烤鴨饗宴在台中美食界占一席之地的印月集團，2008年跨足法式料理領域開了「Lafete．法月」，在台中七期耕耘13...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。