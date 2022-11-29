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居家精品撤出百貨通路！旺代4品牌水晶、鍋具買2送2

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
荷蘭 BRABANTIA垃圾桶。圖／旺代企業提供
荷蘭 BRABANTIA垃圾桶。圖／旺代企業提供

在疫情之下，許多人也陸續養成網購習慣，也讓業者苦思要如何調整通路，旺代企業旗下4大品牌，包括比利時BERGHOFF鍋具、荷蘭 BRABANTIA垃圾桶、瑞典ORREFORS、KOSTA BODA水晶等，宣布將結束百貨通路零售，轉為電商、企業客戶發展，因此從12月1日起，4品牌與LOTUS水晶與鍋具，在專櫃全面買2送2出清。

旺代企業總經理黃金德表示，在疫情期間，民眾減少外出購買，消費者也在網路購買鍋子、刀具，讓網購業績都有2位數成長，但也坦言百貨的平均來客數變少，而各種集點贈都會送鍋子，對於鍋子的需求度降低，因此決定退出百貨實體通路，轉往電商發展。

不過旺代另外代理的日本NORITAKE瓷器、德國NACHTMANN水晶，則是走高端路線，且價位較高，主力消費者習慣靠櫃購買，不只買商品，更是買服務與體驗，因此仍會持續百貨專櫃銷售，而12月1日起兩品牌也推出全面75折優惠（除組合產品、特價品之外）。

比利時BERGHOFF鍋具、荷蘭 BRABANTIA垃圾桶、瑞典ORREFORS、KOSTA BODA水晶、LOTUS水晶與鍋具，則是全面買2送2，買4就送4（以原價價高者計算，特價品除外），櫃位內可以任意搭配，除百貨通路外，官網也同步販售。

比利時BERGHOFF鍋具。圖／旺代企業提供
比利時BERGHOFF鍋具。圖／旺代企業提供
瑞典ORREFORS水晶。圖／旺代企業提供
瑞典ORREFORS水晶。圖／旺代企業提供
KOSTA BODA水晶。圖／旺代企業提供
KOSTA BODA水晶。圖／旺代企業提供

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