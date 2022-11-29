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老字號法式餐廳法月重生 直搗台中米其林密度最高區

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中Lafete．法月在米其林名店齊聚的存中街，重新出發。圖/Lafete．法月提供
台中Lafete．法月在米其林名店齊聚的存中街，重新出發。圖/Lafete．法月提供

以藝術烤鴨饗宴在台中美食界占一席之地的印月集團，2008年跨足法式料理領域開了「Lafete．法月」，在台中七期耕耘13年，去年底因租約到期，短暫畫下休止符，經過1年尋覓，將在米其林名店齊聚的存中街重新出發。

存中街米其林名店雲集，包括「膳馨」、「 いさぎISAGI潔日本料理」、「le Plein滿堂」、「Gubami牛肉麵」、「法森小館」、「淇里斯」及附近的「中山招待所」。

存中街昔日是美軍高階軍官的眷屬宿舍，保有許多50多年帶有庭院的洋風老宅，隱匿在林立大樓區，另有一股城中悠閒。

「Lafete．法月」在小巷弄重新出發，保留老宅既有風格、洗石子地板、木架抬梁屋脊、磚牆與庭院古樹，連接一座玻璃帷幕屋，天光穿過樹梢灑進玻璃屋內，坐享美食，在高雅中多了更多生活溫度。

主廚Nick Lin，認為新法月追求的不是新穎獨特，而是回歸料理初心，找回食物原萃。有感於這2年多來受到疫情影響，出國成難事，首波主打菜想來個偽出國的舌尖旅行，嚴選日本食材，做有京都風的法國菜。

Nick把櫻花融入前菜裡，日本酸柚與櫻花結合的晶凍上，搭配法式的綠開心果燉菜，淋上大葉紫蘇油添香的白身魚、炙燒干貝，把日本跟法國串連。只取香魚菲力做成一夜干，再炸成天婦羅，搭配日本醬菜、櫻桃蘿蔔、小黃瓜、無花果等鹹、甜、有酒香的漬物，再用法式可麗餅捲起來，繽紛食材在嘴巴激盪出豐饒的滋味。

炸廣島生蠔佐紋甲花枝、高雄興達港的現磨野生烏魚子、白花椰菜泥及帕瑪火腿與蒜苗、秋冬正肥美的日本紫海膽，海味鮮甜、臘味燻香、烏魚子的厚韻，一道料理盡呈和、洋、台味的美好。日本胭脂蝦成義大利方餃的內餡，暗藏綠竹筍筍乾的台灣香，搭配甲殼鮮味的海鮮湯及人參味的生命豆。

Lafele法月試營運第1個月即交出獲利正成長的好成績，從不景氣的大環境逆境突圍。

台中Lafete．法月重新出發，熟客回流，首月開紅盤。圖/Lafete．法月提供
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台中Lafete．法月揭開一場「老宅與美食」交織的饗宴。圖/Lafete．法月提供
台中Lafete．法月揭開一場「老宅與美食」交織的饗宴。圖/Lafete．法月提供
台中Lafete．法月Nick Lin主廚用廚藝傳遞季節旬味，唇齒留香。圖/Lafete．法月提供
台中Lafete．法月Nick Lin主廚用廚藝傳遞季節旬味，唇齒留香。圖/Lafete．法月提供
台中Lafete．法月在米其林名店齊聚的存中街，重新出發。圖/Lafete．法月提供
台中Lafete．法月在米其林名店齊聚的存中街，重新出發。圖/Lafete．法月提供

老宅 米其林

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