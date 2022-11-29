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影／季節限定耶誕風 台中科博館暴龍健檢完穿耶誕裝

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國立自然科學博物館的人氣明星「機械恐龍」換上耶誕裝增添童趣。圖／國立自然科學博物館提供
國立自然科學博物館的人氣明星「機械恐龍」換上耶誕裝增添童趣。圖／國立自然科學博物館提供

12月就是耶誕節，國立自然科學博物館的人氣明星「機械恐龍」日前完成健康檢查，館方幫親子暴龍換上應景的季節限定「耶誕套裝」，連2樓的騷包龍也戴上耶誕帽，即日起至明年1月8日，邀觀眾來朝聖。

國立自然科學博物館館長焦傳金表示，這是機械恐龍今年初穿上放大版科博館員工制服後再度「擬人裝扮」，延續和纖維藝術家V&J studio合作再創話題，並與鄰近「草悟系・聖誕村」首度串連耶誕烙跑活動，盼帶給大眾耳目一新的形象。

值得一提的是，科博館恐龍廳的「機械龍胞們」是向日本KOKORO公司購置，以往每年定時邀原廠技師來台幫恐龍進行例行性保養、故障性維修。焦傳金表示，受疫情影響，檢修技師來台一趟大不易，10月鬆綁入境管制，暌違3年日本技師終於可以來台幫恐龍「深度健康檢查」。

科博館展示組維護科指出，機械暴龍、伶盜龍是恐龍廳之寶，牠們內部有機械氣動迴路與驅動器，恐龍們「上班時」定時抬頭嘶吼、張牙舞爪、眨眨眼睛，時間一久動作難免會卡卡、出現眼神經失調狀況；另外，經常扭動的脖子、身體皮膚也出現裂縫和破皮，長達3 年沒有保養，皮膚外觀也逐漸褪色。

這次日本技師來台5天，拆解大暴龍的外皮進行內部機械調整、更換故障機械零件，再細緻縫合、修補外皮、梳理毛髮、細心上色。因檢修期間恐龍廳暫停對外開放，科博館特別紀錄完整檢修過程幕後花絮，11月30日晚間6點在臉書粉專公開分享，官方粉絲專頁： https://www.facebook.com/nmnsTaiwan/

有家長分享，原本的機械暴龍太逼真，孩子不敢正眼對視，換上耶誕裝增添童趣，讓孩子們難掩興奮，直喊「那是耶誕恐龍老公公」。也有小朋友童言童語問：「牠們也從芬蘭來嗎？」平時與恐龍朝夕相處的科博館員工和志工，也讚嘆「龍胞們做完健康檢查、換上耶誕裝看起來更有精神了。」

國立自然科學博物館幫親子暴龍換上應景的季節限定「耶誕套裝」。圖／國立自然科學博物館提供
國立自然科學博物館幫親子暴龍換上應景的季節限定「耶誕套裝」。圖／國立自然科學博物館提供
國立自然科學博物館幫親子暴龍換上應景的季節限定「耶誕套裝」。圖／國立自然科學博物館提供
國立自然科學博物館幫親子暴龍換上應景的季節限定「耶誕套裝」。圖／國立自然科學博物館提供

恐龍 健康檢查

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