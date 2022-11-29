陸猴頭菇農藥又超標 延長管制措施至明年5月

食藥署今公布最新邊境不合格食品清單，中國大陸出口的乾猴頭菇再度上榜，總重2595公斤，全數退運、銷毀。食藥署表示，這是半年來累積的第11批，將維持百分之百查驗措施至明年5月，不讓其流入市場。

由「廣漢貿易有限公司」進口的「乾猴頭菇（整朵）（DRIED HERICIUM MUSHROOM）」，在邊境輸入抽驗時，被檢出殘留農藥克美素0.38 ppm，超出法規的農藥殘留容許量標準。食藥署北區管理局科長陳慶裕表示，中國乾猴頭菇自8月更新獨立稅號後，目前已是第3批違規，但半年統計則有11批不合格。

針對中國乾猴頭菇品項採百分之百逐批查驗的措施僅到11月1日，但提高查驗比率的期間仍有多次違規紀錄。陳慶裕表示，10月底管理局已針對猴頭菇的管制措施進行討論，仍屬於高違規品項，決議將百分百查驗措施延長至明年5月為止。

高檔料理中常用的法國松露此次也上榜，進口商為「東遠國際有限公司」，被檢出重金屬鎘4 mg/kg。陳慶裕表示，過去半年未有法國松露的違規紀錄，該進口商雖為半年內初犯，不過先前在109年就有違規紀錄，至今未完成調降程序，因此會針對該業者的松露進口調高到百分之百抽驗，本批總重5公斤，也全數退運、銷毀。

另，由日本出口的「松茸（FRESH MATSUTAKE）」也被檢出重金屬鎘4 mg/kg超標。陳慶裕說，進口商「永茂蔬果有限公司」先前並無違規紀錄，因此初步先提高業者的抽驗比率，從2%至10%提升至20%至50%，該批總重2.05公斤也全數退運銷毀。