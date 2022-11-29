金世正、鬼鬼都在戴 Longchamp Box-Trot包輕奢無負擔

不管今年過得好不好，年終時「犒賞」自己一個輕奢小包，是慰勞自己的絕佳方式。近日Longchamp便有一新款Box-Trot包先後受到鬼鬼、韓星金世正、韓國女團OH MY GIRL的Mimi金美賢先後配戴造型，加上兩萬出頭的親民價位，即將成為2022秋冬的造型熱門單品。

在韓劇《社內相親》中擔任女主角的金世正，近日在Melon Music Awards上以《社內相親》的「夏泰CP」再合體，再度引發話題。日前她在機場被拍攝到以寬鬆的牛仔套裝搭配小羊毛背心外套，不僅刻意「炫腹」的俏皮造型搶眼，手上的白蘭地酒色Box-Trot包款更可收納手機、護照等隨身小物，更和背心的大地色系十足合拍。

意外和金世正「撞包」的韓團OH MY GIRL中的Mimi金美賢，同樣以白蘭地酒色Box-Trot包造型，但搭配了很春夏感的綠色高領毛衣、尼龍短裙，加上不對稱的螢光黃與桃紅襪，感覺隨時都要前往派對或購物；與夏于喬一同合拍電影《女優，摔吧！》且正在熱映中的鬼鬼，則是用一顆紫丁香色的Box-Trot包搭配黃色指甲，全身造型中不容忽視的更有白色奔馬Logo長靴，展現出隨時就走、不受拘束的自由活力。