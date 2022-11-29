快訊

曾涉私菸案...邱議瑩弟選後升官掌飛安 華航內部批：完蛋了

大學特選面試不到2分鐘 重複報名「贏者全拿」不公平？

改變海戰的利器？土耳其「這武器」發展值得台灣借鏡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金世正、鬼鬼都在戴 Longchamp Box-Trot包輕奢無負擔

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
女星金世正（左）、金美賢，不約而同選用了Longchamp Box-Trot包款造型。圖 / 翻攝自 IG（合成圖）
女星金世正（左）、金美賢，不約而同選用了Longchamp Box-Trot包款造型。圖 / 翻攝自 IG（合成圖）

不管今年過得好不好，年終時「犒賞」自己一個輕奢小包，是慰勞自己的絕佳方式。近日Longchamp便有一新款Box-Trot包先後受到鬼鬼、韓星金世正、韓國女團OH MY GIRL的Mimi金美賢先後配戴造型，加上兩萬出頭的親民價位，即將成為2022秋冬的造型熱門單品。

在韓劇《社內相親》中擔任女主角的金世正，近日在Melon Music Awards上以《社內相親》的「夏泰CP」再合體，再度引發話題。日前她在機場被拍攝到以寬鬆的牛仔套裝搭配小羊毛背心外套，不僅刻意「炫腹」的俏皮造型搶眼，手上的白蘭地酒色Box-Trot包款更可收納手機、護照等隨身小物，更和背心的大地色系十足合拍。

意外和金世正「撞包」的韓團OH MY GIRL中的Mimi金美賢，同樣以白蘭地酒色Box-Trot包造型，但搭配了很春夏感的綠色高領毛衣、尼龍短裙，加上不對稱的螢光黃與桃紅襪，感覺隨時都要前往派對或購物；與夏于喬一同合拍電影《女優，摔吧！》且正在熱映中的鬼鬼，則是用一顆紫丁香色的Box-Trot包搭配黃色指甲，全身造型中不容忽視的更有白色奔馬Logo長靴，展現出隨時就走、不受拘束的自由活力。

Longchamp的Box-Trot包款是於近日推出，提把與肩帶的設計可手持、可肩背，共有黑、干邑、亮橘、紫丁香、柏綠等多種色彩，以及迷你、小型、中型款等多種尺寸。價格約自20,800元起跳，讓小資女也能在年底無痛換包、輕鬆入手。

Box-Trot系列斜揹包XS柏綠色，20,800元。圖 / Longchamp提供
Box-Trot系列斜揹包XS柏綠色，20,800元。圖 / Longchamp提供
Box-Trot系列斜揹包XS紫丁香色，21,900元。圖 / Longchamp提供
Box-Trot系列斜揹包XS紫丁香色，21,900元。圖 / Longchamp提供
Box-Trot系列斜揹包XS桃粉色，21,900元。圖 / Longchamp提供
Box-Trot系列斜揹包XS桃粉色，21,900元。圖 / Longchamp提供
正有電影《女優，摔吧！》熱映中的鬼鬼，用一顆紫丁香色的Box-Trot包搭配黃色指甲與Longchamp白色奔馬Logo長靴，展現出自由活力。圖 / 翻攝自 IG @ gemma_811（合成圖）
正有電影《女優，摔吧！》熱映中的鬼鬼，用一顆紫丁香色的Box-Trot包搭配黃色指甲與Longchamp白色奔馬Logo長靴，展現出自由活力。圖 / 翻攝自 IG @ gemma_811（合成圖）
十足硬挺輪廓的Longchamp Box-Trot包，過程是由人手縫製、手工組裝金屬配件，扎實而細膩。圖 / Longchamp提供
十足硬挺輪廓的Longchamp Box-Trot包，過程是由人手縫製、手工組裝金屬配件，扎實而細膩。圖 / Longchamp提供

延伸閱讀

影／網紅郭鬼鬼陪謝龍介花園夜市拜票 年輕人喜歡這味

鬼鬼重現「台上嘴對嘴激吻」 夏于喬回應「很舒服」

甜到掉牙還是輸他們！韓劇「2022年度最佳CP」出爐　貓與貓奴的雙向愛情，100%追愛天花板

炎亞綸突被「營業中」亂入打斷 嘴對嘴吻鬼鬼全場尖叫

相關新聞

MiraWan猜猜樂猜中世足冠軍 抽價值1萬4雙人晚間套餐

為了四年一屆的世界盃足球賽即將到來，座落於微風南山47樓的MiraWan Eatery法式餐廳，將優雅的氛圍轉為活潑歡樂...

居家精品撤出百貨通路！旺代4品牌水晶、鍋具買2送2

在疫情之下，許多人也陸續養成網購習慣，也讓業者苦思要如何調整通路，旺代企業旗下4大品牌，包括比利時BERGHOFF鍋具、...

老字號法式餐廳法月重生 直搗台中米其林密度最高區

以藝術烤鴨饗宴在台中美食界占一席之地的印月集團，2008年跨足法式料理領域開了「Lafete．法月」，在台中七期耕耘13...

影／季節限定耶誕風 台中科博館暴龍健檢完穿耶誕裝

12月就是耶誕節，國立自然科學博物館的人氣明星「機械恐龍」日前完成健康檢查，館方幫親子暴龍換上應景的季節限定「耶誕套裝」...

陸猴頭菇農藥又超標 延長管制措施至明年5月

食藥署今公布最新邊境不合格食品清單，中國大陸出口的乾猴頭菇再度上榜，總重2595公斤，全數退運、銷毀。食藥署表示，這是半...

金世正、鬼鬼都在戴 Longchamp Box-Trot包輕奢無負擔

不管今年過得好不好，年終時「犒賞」自己一個輕奢小包，是慰勞自己的絕佳方式。近日Longchamp便有一新款Box-Tro...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。