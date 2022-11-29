全家「IKIGAI燒肉」插旗天母！套餐現省151元、用餐9折

過去以代理國外餐飲品牌為主的「全家國際餐飲」，首度推出自創品牌「IKIGAI燒肉專門店」，主打個人化燒肉餐點，還有30公分的「甕漬巨龍燒肉」等品項，預計於12月1日於天母高島屋正式開幕。為慶祝開幕，還有雙人套餐現省151元、星光時段肉品半價、抽獎送套餐等不同優惠。

「IKIGAI燒肉專門店」的店名，是由日文「IKI」（生存），和「GAI」（理由）組合而成，代表「尋找生活中最枝微末節的小事讓生活愉快」之意，同時也有「一起尬意」的諧音。店內共規劃78席座位，設計1人至多人的不同用餐區，提供20款「個食型燒肉套餐」，價格落於280～820元之間。單品套餐中，就提供美國牛胸腹、美國特級外橫隔、美國PR肩小排、澳洲純血和牛、日本鹿兒島A5和牛等不同肉品。

除此之外，店內也提供4款雙拼套餐，包括「美國翼板＆牛舌」、「美國牛胸腹＆肩小排」、「西班牙豚松阪＆深海魷魚」與「活菌豚五花＆雞腿」等選擇，每套售價380～490元。針對喜愛大份量的民眾，並規劃有5款盛合套餐，其中「大食怪拼盤」，一次就可以吃到美國CH翼板、美國特級外橫隔等8種牛豬雞肉品，每套780元。「海陸巨無霸」則是可以吃到美國牛肋條、活菌豚五花、歐式香草雞腿、深海大魷魚等6種海陸食材，每套650元。

IKIGAI燒肉專門店的特色招牌之一，就是長度近30公分的「甕漬巨龍燒肉」，將牛肝連肉以特殊刀法切製而成，單點180元。同時店內也提供和風洋蔥醬、蒜片、泡菜、蔥鹽醬與柚鹽等5種佐料，增添燒肉風味變化，而且白飯、蛤蜊味噌湯均可「無限續加」。並且提供「燒肉領夯員時間漏斗」，方便民眾控制熟度。

為慶祝新店開幕，IKIGAI也推出一連串慶祝優惠。11月29日11:00～15:00、17:00～21:00，以及11月30日的11:00～15:00，用餐可享9折試營運優惠。另外12月1日～12月31日期間，「美國牛胸腹&肩小排雙拼套餐＋西班牙松阪豚&深海大魷魚套餐＋海大蝦2隻」，原價1,140元，開幕優惠999元，現省141元。「大食怪拼盤＋海陸巨無霸套餐＋海大蝦2隻」，原價1,650元，開幕優惠1,499元，現省151元。

此外，持開幕DM到店消費一份主餐，即贈「甕漬巨龍燒肉」（價值180元）或「深海大魷魚」（價值160元）。12月期間參與店外打卡牆打卡活動，週週送「牛肉盛合套餐」（價值600元）；Google給予5星好評，即贈送牛胸腹肉100公克（價值100元）。每週一至週五（國定假日外）的21:00～23:00期間，牛胸腹肉、豚梅花、蒜香奶油金針菇等指定產品，均可享半價優惠，最高現省50元。

【IKIGAI燒肉專門店】 地址：台北市士林區忠誠路二段55號B1（天母高島屋 B1） 電話：02-2831-1698。