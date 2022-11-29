快訊

曾涉私菸案...邱議瑩弟選後升官掌飛安 華航內部批：完蛋了

大學特選面試不到2分鐘 重複報名「贏者全拿」不公平？

改變海戰的利器？土耳其「這武器」發展值得台灣借鏡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全家「IKIGAI燒肉」插旗天母！套餐現省151元、用餐9折

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
IKIGAI燒肉專門店即將於12月1日正式開幕。圖／全家國際餐飲提供
IKIGAI燒肉專門店即將於12月1日正式開幕。圖／全家國際餐飲提供

過去以代理國外餐飲品牌為主的「全家國際餐飲」，首度推出自創品牌「IKIGAI燒肉專門店」，主打個人化燒肉餐點，還有30公分的「甕漬巨龍燒肉」等品項，預計於12月1日於天母高島屋正式開幕。為慶祝開幕，還有雙人套餐現省151元、星光時段肉品半價、抽獎送套餐等不同優惠。

「IKIGAI燒肉專門店」的店名，是由日文「IKI」（生存），和「GAI」（理由）組合而成，代表「尋找生活中最枝微末節的小事讓生活愉快」之意，同時也有「一起尬意」的諧音。店內共規劃78席座位，設計1人至多人的不同用餐區，提供20款「個食型燒肉套餐」，價格落於280～820元之間。單品套餐中，就提供美國牛胸腹、美國特級外橫隔、美國PR肩小排、澳洲純血和牛、日本鹿兒島A5和牛等不同肉品。

除此之外，店內也提供4款雙拼套餐，包括「美國翼板＆牛舌」、「美國牛胸腹＆肩小排」、「西班牙豚松阪＆深海魷魚」與「活菌豚五花＆雞腿」等選擇，每套售價380～490元。針對喜愛大份量的民眾，並規劃有5款盛合套餐，其中「大食怪拼盤」，一次就可以吃到美國CH翼板、美國特級外橫隔等8種牛豬雞肉品，每套780元。「海陸巨無霸」則是可以吃到美國牛肋條、活菌豚五花、歐式香草雞腿、深海大魷魚等6種海陸食材，每套650元。

IKIGAI燒肉專門店的特色招牌之一，就是長度近30公分的「甕漬巨龍燒肉」，將牛肝連肉以特殊刀法切製而成，單點180元。同時店內也提供和風洋蔥醬、蒜片、泡菜、蔥鹽醬與柚鹽等5種佐料，增添燒肉風味變化，而且白飯、蛤蜊味噌湯均可「無限續加」。並且提供「燒肉領夯員時間漏斗」，方便民眾控制熟度。

為慶祝新店開幕，IKIGAI也推出一連串慶祝優惠。11月29日11:00～15:00、17:00～21:00，以及11月30日的11:00～15:00，用餐可享9折試營運優惠。另外12月1日～12月31日期間，「美國牛胸腹&肩小排雙拼套餐＋西班牙松阪豚&深海大魷魚套餐＋海大蝦2隻」，原價1,140元，開幕優惠999元，現省141元。「大食怪拼盤＋海陸巨無霸套餐＋海大蝦2隻」，原價1,650元，開幕優惠1,499元，現省151元。

此外，持開幕DM到店消費一份主餐，即贈「甕漬巨龍燒肉」（價值180元）或「深海大魷魚」（價值160元）。12月期間參與店外打卡牆打卡活動，週週送「牛肉盛合套餐」（價值600元）；Google給予5星好評，即贈送牛胸腹肉100公克（價值100元）。每週一至週五（國定假日外）的21:00～23:00期間，牛胸腹肉、豚梅花、蒜香奶油金針菇等指定產品，均可享半價優惠，最高現省50元。

【IKIGAI燒肉專門店】

地址：台北市士林區忠誠路二段55號B1（天母高島屋 B1）

電話：02-2831-1698。

大食怪拼盤，720元。圖／全家國際餐飲提供
大食怪拼盤，720元。圖／全家國際餐飲提供
長度近30公分的「甕漬巨龍燒肉」，180元。圖／全家國際餐飲提供
長度近30公分的「甕漬巨龍燒肉」，180元。圖／全家國際餐飲提供
IKIGAI燒肉專門店規劃有多人用餐座位。圖／全家國際餐飲提供
IKIGAI燒肉專門店規劃有多人用餐座位。圖／全家國際餐飲提供
牛肉盛合套餐，600元。圖／全家國際餐飲提供
牛肉盛合套餐，600元。圖／全家國際餐飲提供
單人座位區，讓民眾一個人也能輕鬆吃燒肉。圖／全家國際餐飲提供
單人座位區，讓民眾一個人也能輕鬆吃燒肉。圖／全家國際餐飲提供
牛胸腹大盛，390元。圖／全家國際餐飲提供
牛胸腹大盛，390元。圖／全家國際餐飲提供

套餐 美國 海大

延伸閱讀

世足賽／改伊朗國旗風波延燒 美國教頭、隊長遭拷問

世足運彩／美國崇虛務而賈實禍？推伊朗受讓一球

力求符合電動車補助規定　現代汽車考慮攜手LG、SK在美國新設電池工廠

升息節奏放緩、資金流入刺激 法人：非投資等級債基金後市可期

相關新聞

New Era聯手MLB打造限定款 讓戴老帽的女生既帥又美！

潮流帽飾品牌New Era繼10月推出Just Don x MLB聯名系列大受好評後，在這季更與MLB Women系列合...

看世足抽手表？TITONI梅花表Baby Seascoper搶搭世足熱

就像球鞋是不分季節的常備需求，一只潛水表也是四季合宜的實用單品。梅花表（TITONI）推出新款Baby Seascope...

信義區出現「聖誕美食遊樂園」5座遊樂設施開放搶先玩

台北統一時代百貨將在12/9至12/25打造「4foodie KREATION聖誕美食樂園」為期17天，周末與平日都有不...

MiraWan猜猜樂猜中世足冠軍 抽價值1萬4雙人晚間套餐

為了四年一屆的世界盃足球賽即將到來，座落於微風南山47樓的MiraWan Eatery法式餐廳，將優雅的氛圍轉為活潑歡樂...

居家精品撤出百貨通路！旺代4品牌水晶、鍋具買2送2

在疫情之下，許多人也陸續養成網購習慣，也讓業者苦思要如何調整通路，旺代企業旗下4大品牌，包括比利時BERGHOFF鍋具、...

老字號法式餐廳法月重生 直搗台中米其林密度最高區

以藝術烤鴨饗宴在台中美食界占一席之地的印月集團，2008年跨足法式料理領域開了「Lafete．法月」，在台中七期耕耘13...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。