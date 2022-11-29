全球限量21組！皇家禮炮白金禧紀念限定版現身台灣

在酒界與拍賣會刮起旋風話題、為紀念伊莉莎白女王登基70周年而設計的絕世珍藏「皇家禮炮白金禧紀念限定版」，全球限量21組，台灣僅有1組，彰顯伊莉莎白女皇二世之厥功至偉。

皇家禮炮首席調酒師Sandy Hyslop，特別精心挑選不同頂級酒廠的佳釀酒液，以七家以上的已消逝酒廠珍稀酒液調和而成，用最崇高而極致的表現，紀念英國女王在位70年的輝煌成就。

酒款及瓶身設計靈感，結合女王個人收藏七枚意涵不同意義標誌性胸章，其中更委託Bentley & Skinner，創作一只以18K黃金製成的獨特胸針，並鑲有70顆珍稀美鑽，更首現於佳士得拍賣會場，讓「皇家禮炮白金禧紀念限定版」更具有收藏價值與紀念意義。

皇家禮炮是起瓦士兄弟公司於1953年6月，為慶祝英國女皇伊莉莎白二世登基加冕所創造的紀念酒。參照悠久的英國傳統，為表示敬仰或恭迎君主和政要的21響皇家禮炮，將其命名爲「皇家禮炮 21年」。儘管皇室加持的威士忌有不少，但只有「皇家禮炮21年」見證了歷史性的一刻。